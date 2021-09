Prácticamente desde que la red social comenzase a admitir este tipo de archivos, Twitter ha mostrado una infinidad de vídeos reescalados a calidades bastante mejorables, dejando muchas escenas pixeladas hasta los 480 píxeles o incluso peores. Sin embargo, la compañía acaba de anunciar por fin un nuevo ajuste a su tecnología de video, que reducirá el aspecto de los videos pixelados, mejorando la experiencia de las personas que usan la plataforma para ver los últimos avances de películas, avances de videojuegos y otros contenidos.

Aunque este problema no afecta a todos los vídeos en la red social, son muchos los casos en los que se ha visto una pixelación particularmente severa dependiendo de la naturaleza del contenido, creando bastantes problemas para aquellos acostumbrados a compartir videos. Así pues, la cuenta de soporte de Twitter de la compañía compartía el siguiente mensaje:

Some good news: we’ve made updates to improve video quality.

Starting today, videos you upload to Twitter will appear less pixelated for a better watching experience. pic.twitter.com/lJPI14PVRV

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 24, 2021