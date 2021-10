Desde hace un tiempo, Apple ha estado enviando sus iPhone sin cargadores para ayudar a reducir el desperdicio, reducir la cantidad de embalaje utilizado. Sin embargo, la compañía de Cupertino está siendo demandada ahora en China ante el Tribunal de Internet de Beijing, alegando que se considera una medida motivada principalmente por las ganancias y no su alegación de apoyar a un consumo más responsable de los componentes, así como de la una promoción engañosa.

Según uno de los promotores de esta demanda, lo que se busca obtener no es ningún tipo de compensación millonaria por parte de Apple, sino que dado que el cable USB-C a Lightning que viene con el iPhone 12 no es compatible o efectivo con otros cargadores del mercado para cargar normalmente sus teléfonos como se anuncia en el sitio web de Apple, exigen que les proporcione un cargador de pared (valorado en menos de 15 euros) pidiendo además la firma se haga responsable y cubra los honorarios legales del caso.

Y es que actualmente las tiendas online de Apple de diversos países del mundo, ofrecen la opción de agregar diferentes accesorios de carga cuando realizamos la compra de uno de sus teléfonos, destacando primero sus nuevas soluciones de carga inalámbrica MagSafe e incluyendo más tarde el adaptador de corriente USB-C para la pared. Una opción que ha desaparecido de la web asiática, y que se ha tildado ya de una medida egoísta y ávara que busca la compra de estos cargadores menos eficientes y más caros, en lugar de una verdadera razón basada en el cuidado del medioambiente.

Si Apple quisiera realmente reducir aún más el desperdicio, podría terminar de dar el salto y cambiar su actual cable adaptador de USB-C a Lightning a simplemente incorporar una toma USB-C en sus terminales, algo en lo que actualmente la Unión Europea continúa centrando sus esfuerzos.

Y es que si bien la demanda no se parece a otras demandas de gran repercusión a las que ya parece estar acostumbrada Apple, poco a poco ha logrado obtener un amplio apoyo público en las plataformas de redes sociales chinas como Weibo, tomando poco a poco una repercusión internacional, llegando algunos a especular que podría conducir a un mayor escrutinio regulatorio a un nivel mucho mayor.

No obstante, merece la pena señalar que esta no es la primera vez que Apple enfrenta problemas legales por este problema en particular. Hace ya meses vimos cómo Brasil multaba al gigante tecnológico con hasta 2 millones de dólares, obligándoles a incluir un cargador en sus próximos teléfonos.