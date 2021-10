Cómo activar el panel lateral de marcadores de Chrome

Decía a razón del lanzamiento de Chrome 95 que aunque justo esa versión era un poco escueta en cuanto a novedades ‘contantes y sonantes’, esas que el usuario puede palpar desde un primer momento, no corren malos tiempos para el navegador de Google gracias a la competencia.

O, dicho, de otro modo, no corren malos tiempos para los navegadores web en general en lo que a intención de innovar se refiere, aun cuando todo es Chromium y en apariencia no hay innovación. Pero es justo lo contrario: en apariencia hay innovación y las diferencias de una navegador a otro, a pesar de compartir base, son patentes.

Así, a rebufo del empuje de puntas de lanza como Microsoft Edge o Vivaldi, los desarrolladores de Chrome han despertado del letargo y de un año a esta parte no han parado de incluir pequeñas novedades prácticas en un navegador que puede presumir de cuota de mercado, pero que en cuestión de características se había quedado atrasado.

Poco a poco, sin embargo, Chrome ha comenzado a alegrar su interfaz y opciones y así han llegado funciones tan básicas como un menú desde el que buscar entre las pestañas abiertas o recuperar las recién cerradas, los grupos de pestañas, la lista de lectura, el soporte de RSS y más, incluyendo algunas que están por llegar.

El panel lateral de marcadores en Chrome

Hoy hablamos del panel lateral de Chrome, una característica que puedes encontrar en navegadores como Microsoft Edge, Opera o Vivaldi y que Google se resistía a implementar en Chrome, por más comodidad y utilidad que aporta a los usuarios más avanzados… y es que no todo el mundo gusta de desperdiciar espacio vertical en barras de marcadores.

En efecto, el nuevo panel lateral de Chrome se reduce por el momento a la muestra de marcadores y la lista de lectura, aunque más adelante quizás se ofrezca al usuario la posibilidad de ampliar su funcionalidad, con o sin extensiones, para personalizar la usabilidad de la aplicación, que de eso se trata. Habrá que verlo, porque de momento la función sigue en modo de pruebas…

… Pero ya está disponible en la versión estable del navegador, por lo que ya puede ser activada sin complicaciones, tal y como solemos hacer con otras muchas funciones que tardan en extenderse entre el gran público. Es decir, no está claro si Google habilitará el panel lateral en Chrome 96 o más adelante, pero si eres un usuario intensivo te gustará probarlo ya.

Como siempre, para activar el nuevo panel lateral de Chrome tienes que dirigirte a las preferencias avanzadas del navegador, que permanecen ocultas en la URL interna:

chrome://flags/

Una vez ahí, filtra el término «side panel» (sin las comillas) y verás un par de opciones: «Side panel» y «Side Panel drag and drop» que deberás activar en el menú desplegable («Enabled»). Reinicias el navegador y…

¿Te has fijado en el nuevo botón en la barra de herramientas, junto al icono del perfil de usuario? Desde ahí puede mostrar y ocultar el nuevo panel lateral de marcadores y lista de lectura, cuyo funcionamiento es elemental cual botijo. Gracias a la segunda opción que activaste, además, podrás añadir marcadores simplemente con arrastrar y soltar, sin necesidad de pasar por el botón de la estrellita.

¿Mola o no? Si tu respuesta es negativa, es que no usas mucho los marcadores, lo cual es un error, porque son una forma de tener a mano no solo los sitios que más visitamos, sino los que menos, pero que sigue siendo importante no olvidar. Y esto es solo el principio.