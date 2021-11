Forza Horizon 5 contará con lenguaje de signos

La cuenta atrás para la llegada de Forza Horizon 5 ya se puede medir en horas, y aunque ya en su debut llegará con muchas novedades, parece que sus desarrolladores tienen claro que su trabajo no acaba ahí. Muy al contrario, con el juego ya listo para debutar, ya están trabajando en las novedades que encontraremos más adelante en el mismo. Y aunque todo aquello que tiene que ver con la diversión es fundamental, alegra mucho saber que también tienen muy en cuenta otros aspectos clave para muchos usuarios, como ocurre con la usabilidad para personas discapacitadas.

Ya en su lanzamiento, Forza Horizon 5 cuenta con una buena lista de funciones de accesibildada:

Modificación de la velocidad del juego.

Modo de alto contraste.

Modo para daltónicos.

Ajustes de subtítulos: Activar o desactivar subtítulos. Ajustar el tamaño de la fuente. Ajustar la opacidad del fondo. Resaltar palabras clave.

Personaliza el tamaño de fuente del menú y del juego.

Narrador lector de pantalla que lee texto, botones y otros elementos en voz alta.

Opciones de conversión de texto a voz y de voz a texto para jugadores que desean participar en el chat de voz y necesitan enviar voz sintetizada o recibir chat de voz como texto sintetizado.

Posibilidad de desactivar fondos en movimiento.

Configuración de la duración de las notificaciones.

Sin duda, los desarrolladores de Forza Horizon 5 se han tomado en serio la accesibilidad, y parece que sus planes no quedan aquí. Y es que, según podemos leer en Xbox Wire, en una próxima actualización llegarán inserciones de intérpretes de lenguaje de señas en pantalla que se mostrarán en en modo PiP (Picture in Picture) durante las escenas de corte del juego. No hay una fecha prevista de llegada de esta nueva función, pero parece ser que ya están trabajando en ella.

Es cierto, esto sí que hay que aclararlo, que de momento hablan de adaptarlo al lenguaje de señas americano (ASL) y al lenguaje de señas británico (BSL). Sin embargo, si la función es bien acogida por la comunidad (y ya me cuesta imaginar que no sea así), cabe esperar que con el tiempo Forza Horizon 5 evolucione también en este aspecto, para incluir lengua de signos en otros idiomas, entre ellos el castellano. Es más, sería un tanto llamativo que no lo hicieran, aunque sea a medio plazo.

Sea como fuere, aunque el alcance de esta función de Forza Horizon 5 sea limitado y todavía falta un tiempo para que debute, sin duda me parece un paso más en la dirección correcta, y un buen ejemplo que el resto de la industria podría tomar, para buscar todos los medios que faciliten la accesibilidad a sus títulos.