Xbox pierde peso en Europa y algunos desarrolladores se plantean darle la espalda

El futuro de Xbox está asegurado, lo confirmó el propio Phil Spencer en una reciente entrevista donde dijo, además, que la próxima consola de Microsoft marcará un salto generacional muy importante. Estas declaraciones sugerían que podríamos ver cambios profundos a nivel de hardware en esa nueva generación, y que la sucesora de Xbox Series X podría estar configurada con una CPU Intel y una GPU NVIDIA.

Esa Xbox Next Gen con procesador Intel y gráfica NVIDIA podría ser una importante revolución, sobre todo porque dar el salto a un núcleo gráfico de NVIDIA le daría acceso a todas las tecnologías clave con las que el gigante verde ha venido liderando el sector desde hace años:

NVIDIA DLSS Super Resolution, una tecnología de reescalado y reconstrucción inteligente de la imagen acelerado por hardware.

NVIDIA DLSS Frame Generation, que genera fotogramas intermedios totalmente independientes en la GPU y está acelerado por hardware.

NVIDIA DLSS Ray Reconstruction, que aplica un proceso de reducción de ruido avanzado e inteligente acelerado por hardware.

Mayor rendimiento en trazado de rayos, lo que podría ser clave para conseguir ese gran salto generacional al que apuntaba Phil Spencer.

El futuro de Xbox pinta muy interesante, pero por desgracia en el presente no pasa por su mejor momento. Las ventas de la consola no son buenas, y esta sigue claramente por detrás de PS5. Hasta el 2 de marzo de 2024 las ventas acumuladas de PS5 ascendían a 55,47 millones de consolas, mientras que las ventas combinadas de Xbox Series X y Series S son de 28,04 millones de unidades.

Según Christopher Dring, de GamesIndustry.biz, las malas ventas de Xbox en Europa están haciendo que algunos desarrolladores se planteen si deben seguir dando apoyo a la consola de Microsoft, y lo mismo está ocurriendo en teoría con algunos minoristas europeos. La situación podría ir a peor este año, porque se espera que las ventas de Xbox Series X y Series S sean más bajas en una comparativa año sobre año.

Pero esperad porque la cosa no termina aquí. Según la fuente la situación de Xbox ha llegado a un punto tal que Microsoft habría tomado la decisión de llevar casi todos sus exclusivos a PS5, un movimiento que Sony no se ha planteado jamás, y que no creemos que vaya a realizar ni a medio ni a largo plazo. Sus exclusivos solo llegan a PC, y de forma limitada (de momento).