Piratear PS4, y su hermana mayor, PS4 Pro, lleva tiempo siendo uno de los grandes objetivos de los hackers. Tenemos constancia de muchos intentos que llegaron a buen puerto, pero que dependían de versiones de firmware muy antiguas. Hoy, por fin, podemos confirmar que un equipo de tres hackers ha logrado piratear PS4 utilizando un firmware moderno, y sabemos que ha sido posible gracias a un exploit que está presente en el kernel de la consola.

El grupo de hackers que han logrado piratear PS4 está formado por SpecterDev, ChendoChap y Znullptr, aunque contaron con la ayuda de otros dos expertos en la materia, Sleirsgoevy, responsable del webkit browser exploit, y The Flow, que descubrió el bug en el sistema de archivos. Su trabajo ha funcionado tan bien que, una vez que se ha podido piratear PS4 utilizando su método, es posible instalar desde copias de seguridad de juegos hasta otros títulos desarrollados de forma oficiosa (juegos caseros en toda regla), y también se puede instalar firmware personalizado.

Funciona, de eso no hay duda. La consola de Sony ha caído, y ya es posible piratear PS4 (y PS4 Pro) sin tener que mantenernos anclados en versiones de firmware de hace mucho tiempo. Sin embargo, hay una condición importante, y es que para que esto funcione es necesario que la consola no haya sido actualizada más allá del firmware 9.00. Para que os hagáis una idea, este firmware fue liberado en septiembre de este año, y desde entonces solo se ha liberado una actualización, la 9.03, que empezó a ser implementada el pasado 1 de diciembre.

Si no habéis actualizado vuestra consola a dicha versión, sería posible piratear vuestra PS4 o PS4 Pro, pero os recuerdo que esto entraña riesgos importantes, y que la piratería es ilegal. No obstante, podríamos utilizar este “hack” para instalar copias de seguridad de juegos que hayamos obtenido legalmente, y utilizar estos en vez de los discos.

El hack utilizado para piratear PS4 podría funcionar con PS5

Esta ha sido, sin duda, lo más interesante de la noticia que han compartido desde TechSpot, y es que, según los responsables del hack que ha permitido piratear PS4, este podría funcionar directamente en PS5, la consola de última generación de Sony. Si esto se confirma, estaríamos ante un duro golpe para la compañía japonesa, ya que dicha consola llegó al mercado hace apenas un año, y debido a los problemas de suministro, a la especulación y a la reventa, todavía no cuenta con una base de usuarios verdaderamente grande.

En este sentido quiero matizar que consolas vendidas no equivale a una base real de usuarios, y menos cuando muchas consolas vendidas ni siquiera se han abierto, y están acumulando polvo en almacenes donde esperan a ser revendidas por el doble de su precio. No exagero, solo tenéis que mirar el stock de PS5 que hay en cualquier minorista de primer nivel, y la cantidad de consolas disponibles que podemos encontrar en el mercado de reventa.

Con todo, hay un problema importante, y es que The Flow todavía no puede ponerse a crear una versión del hack para PS5 porque no ha sido capaz de comprar dicha consola. En efecto, la escasez de PS5, y la problemática de la reventa, es tan grande que este hacker no ha logrado hacerse todavía con una unidad. Quizá cuando consiga hacerse con una PS5 sea capaz de trasladar el trabajo realizado para piratear PS4, pero esto es algo que genera muchas dudas, sobre todo porque puede que, para entonces, Sony ya haya tomado medidas.

Esto nos permite cerrar con una referencia al stock de PS5, y no, no tenemos buenas noticias. Las previsiones siguen siendo malas para, como mínimo, la primera mitad de 2022. Salvo sorpresa, los niveles de stock seguirán siendo muy bajos, lo que significa que habrá una disponibilidad prácticamente nula, y que comprar una PS5 a su precio normal será un auténtico desafío. Paciencia, no queda otra.