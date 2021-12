Windows 11 tiene un problema con HDR

Ya han pasado casi tres meses desde que Windows 11 empezó a llegar a los primeros sistemas compatibles, si bien como ya adelantó Microsoft en su momento, el despliegue de su nuevo sistema operativo es gradual, razón por la que todavía son muchos los usuarios que no han podido dar el salto. Los de Redmond ya plantearon que el grueso llegaría en 2022. Así, si eres de las personas que todavía no se han podido actualizar y quieres hacerlo, lo mejor será que te lo tomes con algo de paciencia.

Ahora bien, no actualizarse en el primer momento no es, necesariamente, una mala noticia. Más bien al contrario, y salvo que seas un entusiasta que desea poder probarlo desde el primer momento (y si es así seguramente ya estarás en el programa de insiders de Windows), lo más sensato es esperar unos meses hasta saber que se han pulido los problemas, que se suelen dar de manera común con los desarrollos nuevos, y que se incrementa en relación directamente proporcional al tamaño de dichos desarrollos.

Con el lanzamiento de Windows 11 se han producido algunos problemas, si bien es cierto que la cantidad de los mismos ha sido bastante limitada, lo que habla bastante bien del trabajo de depuración previo al lanzamiento. Ahora bien, pocos no significa ninguno. Nada más producirse su lanzamiento, ya supimos de problemas de rendimiento en juegos, y poco después se identificaron los problemas con las CPU de AMD. También hubo un problema con el explorador y fallos debidos a un certificado caducado. Este es el resumen de los problemas de Windows 11 tras su lanzamiento.

Y a esta lista se suma un nuevo problema, del que Microsoft ya ha dado acuse de recibo. Este problema ocasiona que, en determinadas circunstancias, se produzca un problema relacionado con la representación del color en pantalla. Más concretamente, este fallo afecta al modo HDR de Windows 11 cuando se emplean determinadas aplicaciones de edición de imagen. En dichas circunstancias, los colores no se muestran como deberían y, por ejemplo, los blancos se muestran como amarillos.

Según podemos leer en la web de Microsoft, el problema se encuentra en la API Win32, por lo que las actualizaciones de las aplicaciones afectadas no solucionará nada. Así, los usuarios de Windows 11 afectados tendrán que esperar a una actualización del sistema operativo que, previsiblemente, llegará a finales de enero. Obviamente, los insiders recibirán antes dicha actualización, pero pese a ello no es recomendable emplear estas versiones en un ordenador de trabajo, por lo que no es una solución que te aconsejemos.