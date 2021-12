Durante los últimos años hemos visto cómo poco a poco las marcas chinas como Huawei, Xiaomi, OnePlus y otras, se adentraban poco a poco en el mercado de los teléfonos inteligentes hasta hacerse con una porción cada vez más grande del top cinco de las ventas mundiales. Sin embargo, esto no es suficiente para ellos. Y es que comenzando siempre desde el continente asiático, pero poco a poco abriéndose más a occidente, vemos como éstas marcas se van adentrando también en otros mercados tecnológicos.

Así pues, una de las últimas de estas compañías en adentrarse en otros mercados fue OnePlus, logrando presentar uno de los productos más aclamados de la compañía con su primer televisor inteligente. Un éxito que parece se podría repetir pronto, habiéndose filtrado ahora que la compañía podría estar trabajando ya en una nueva generación de Smart TV. Así al menos lo ha compartido el conocido filtrador indio Mukul Sharma, quien asegura que OnePlus lanzará dos nuevos modelos de 32 y 43 pulgadas durante el primer trimestre de 2022.

[Exclusive] OnePlus will soon launch new smart TVs in India. As per the intel that I’ve received, we can expect (at least) a 32-inch and a 43-inch variant.#OnePlus

— Mukul Sharma (@stufflistings) December 20, 2021