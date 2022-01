Los procesadores Intel Alder Lake-S debutaron el pasado mes de noviembre, aunque pudimos conocer sus claves más importantes un poco antes. Aquella primera hornada nos trajo la series «K» y «KF», dos letras que tienen un significado muy claro, como recordarán nuestros lectores más veteranos. La «K» indica que el procesador viene con un multiplicador desbloqueado, de manera que podemos hacerle overclock con facilidad, mientras que la letra «F» quiere decir que la GPU integrada se encuentra desactivada, y que por tanto no es funcional.

Quedaban pendientes, por tanto, muchos modelos dentro de esa nueva generación de procesadores Intel Alder Lake-S, incluyendo la serie «no K», que viene con el multiplicador bloqueado; la serie «T», que indica que estamos ante un modelo de bajo consumo, y la serie «F no K», que vendrá con el multiplicador bloqueado y la GPU integrada desactivada. Estábamos convencidos de que su presentación iba a tener lugar en el CES de 2022, y al final no nos hemos equivocado.

Antes de entrar en materia, y de descubrir todas las claves de estos nuevos procesadores Intel Gen12 que completan la gama Intel Alder Lake-S, creo que es importante que nos hagamos una pregunta fundamental: ¿porqué ha ampliado Intel su catálogo de procesadores con tantos modelos diferentes? La respuesta es muy sencilla, para llegar a un mayor número de usuarios y cubrir, de forma efectiva, sus necesidades. Es una cuestión importante, y os voy a explicar por qué:

Los procesadores Intel Alder Lake-S serie «no K» mantienen un alto nivel de rendimiento, pero con un precio más bajo, lo que se traduce en un valor precio-prestaciones más interesante. Tendrán un TDP de 65 vatios.

más interesante. Tendrán un TDP de 65 vatios. Los procesadores Intel Alder Lake-S serie «T» tienen un consumo inferior , pero escalan muy bien en rendimiento gracias al modo turbo, lo que los convierte en una opción atractiva para equipos compactos. Su TDP será de 35 vatios.

, pero escalan muy bien en rendimiento gracias al modo turbo, lo que los convierte en una opción atractiva para equipos compactos. Su TDP será de 35 vatios. Por último, los procesadores Intel Alder Lake-S serie «F no K» mantienen ese alto nivel de rendimiento, pero son un poco más económicos porque vienen con la GPU integrada desactivada. Son una excelente opción para presupuestos ajustados, siempre que vayamos a utilizar una GPU dedicada. Su TDP será de 65 vatios.

Estos nuevos procesadores mantienen todas las claves que ya conocemos, lo que significa que utilizan ese diseño híbrido que combina núcleos de alto rendimiento con núcleos de alta eficiencia, con la arquitectura Goden Cove en los núcleos de alto rendimiento, que mejora el IPC en un 19% frente a la generación anterior, y la arquitectura Gracemont en los núcleos de alta eficiencia. También cuenta con la tecnología HyperThreading, que permite a cada núcleo de alto rendimiento manejar dos hilos, y vienen con una GPU integrada Intel Gen12 Xe (desactivada en los modelos «F», como hemos dicho).

Para controlar la distribución de la carga de trabajo entre los núcleos de alto rendimiento y los núcleos de alta eficiencia, algo fundamental para que el rendimiento sea óptimo, y para que la eficiencia no se vea comprometida, tenemos a Intel Thread Director ejerciendo como director de orquesta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos de los nuevos procesadores que ha anunciado Intel dentro de esas nuevas series vienen sin núcleos de alta eficiencia. Esta es una de las novedades más importantes, pero no es la única, y es que Intel también ha presentado nuevos ventiladores que vendrán, de serie, con todas estas nuevas series.

Los procesadores serie «K» y serie «KF» no incluyen ninguna solución de refrigeración, así que tenemos que comprar esta aparte. Obvia decir que, al venir con un ventilador de casa, las series «no K», «T» y «F no K» ofrecen un valor todavía más atractivo en relación precio-prestaciones.

Intel Alder Lake-S y los nuevos ventiladores Intel Laminar

En la imagen adjunta podéis ver el aspecto que tienen los nuevos ventiladores que ha presentado Intel, y que acompañarán a los nuevos procesadores Alder Lake-S «no K». Tenemos un total de tres modelos diferentes que, obviamente, están diseñados para cubrir de forma óptima las necesidades térmicas de las diferentes gamas que comercializará el gigante del chip. Esto es importante porque, aunque el TDP de la mayoría de esos nuevos procesadores va a ser de 65 vatios, en su estado PL2 no todos registrarán el mismo valor térmico, y por tanto sus exigencias serán distintas.

El ventilador Intel Laminar RH1 será el más potente, y estéticamente también el más atractivo. Este modelo tendrá un funcionamiento silencioso, incluirá un sistema de iluminación aRGB personalizable, se integrará en un largo radiador de cobre y utilizará un sistema de anclaje diferente al de los otros dos modelos, con tornillería directa. Tendrá tres años de garantía, y solo vendrá incluido con los Intel Core-9 Gen 12.

Por su parte, el Intel Laminar RM1 tendrá un tamaño más contenido, lo que se traduce en un radiador más compacto y en una capacidad de refrigeración inferior a la del modelo anterior. Tendrá también tres años de garantía, y vendrá con los Intel Core i7, Intel Core i5 e Intel Core i3 Gen 12. Su sistema de anclaje será ligeramente distinto. Finalmente tenemos el Intel Laminar RS1, que será una versión más modesta del anterior, y que acompañará a los Intel Pentium Gold y Celeron.

Intel Alder Lake-S de 65 y 35 vatios: Menor consumo, gran rendimiento

Uno de los pilares más importantes que define a las nuevas series de procesadores Intel Alder Lake-S «no K» es, sin duda, su excelente rendimiento, y su eficiencia. Cuando analicé el Intel Core i5-12600K ya pude confirmaros que este chip se mantenía en unos valores excelentes, tanto de consumo como de temperaturas, cuando lo utilizábamos a frecuencias de stock y con el limitador de consumo activado, así que debo decir que no me sorprende ver de lo que son capaces sus hermanos «no K» y «F no K».

Durante el evento de presentación, Intel compartió algunas gráficas con datos de rendimiento centradas tanto en pruebas sintéticas como en aplicaciones profesionales, y también en juegos. En ellas se repite lo que ya sabíamos, y es que Intel Alder Lake-S ha marcado un salto generacional tanto en rendimiento monohilo como en multihilo, gracias a ese aumento de un 19% en el IPC y a la introducción de los núcleos de alta eficiencia, que elevan el máximo de núcleos e hilos de los 8 y 16 de la generación anterior (Intel Core i9-11900K) a los 16 y 24 de la generación actual (Intel Core i9-12900).

¿Qué supone esto para el consumidor medio? Pues es muy sencillo, que la competencia en el sector CPU es, hoy por hoy, muy intensa, y que este puede encontrar una gran cantidad de opciones con precios muy distintos que ofrecen, incluso en sus niveles más asequibles, un rendimiento fantástico. No exagero, fijaros en los valores de rendimiento que registra el Intel Core i5-12600 frente a la APU Ryzen 7 5700G, y eso que el primero solo tiene 6 núcleos de alto rendimiento y 12 hilos, mientras que la segunda tiene una CPU de 8 núcleos y 16 hilos.

Por otro lado, también es importante destacar que los Intel Alder Lake-S «no K» se mantienen como una opción sólida para unificar trabajo y ocio en una única plataforma, especialmente en sus modelos Core i9 y Core i7, que tienen equipados con 16 núcleos (8 de alto rendimiento y 8 de alta eficiencia) y 24 hilos, y con 12 núcleos (8 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia) y 20 hilos, respectivamente. Los modelos inferiores carecen de núcleos de alta eficiencia, pero gracias a las mejoras que ha introducido la arquitectura Golden Cove en los núcleos de alto rendimiento marcan un salto generacional importante.

Quiero profundizar en esa cuestión un poco más porque, al final, el aumento del IPC es un detalle muy importante. En las gráficas adjuntas podemos ver cómo rinde un Intel Core i9-11900 en varios juegos, y qué desempeño ofrece, en esos mismos juegos, un Intel Core i9-12900. Ningún juego actual es capaz de escalar de forma óptima en más de 6 núcleos y 12 hilos, así que ambos procesadores juegan, en ese sentido, en igualdad de condiciones. Los valores de ambos en modo turbo también son casi idénticos, y a pesar de todo el chip Intel Alder Lake-S logra una mejora de entre un 6% y un 21%. No es magia, es el IPC.

Chipsets H610, B660 y H670: Más opciones para montar un procesador Intel Alder Lake-S

Os he dicho que los nuevos Intel Alder Lake-S «no K» se presentan como opciones más económicas, y con un menor consumo, y que vienen con el multiplicador desbloqueado, lo que significa que no permiten hacer overclock, y que por tanto no tiene sentido montarlos en una placa base con chipset Z690. Con esto en mente, es muy fácil entender por qué Intel ha presentado, para acompañar a estos nuevos procesadores, un total de tres nuevos chipsets:

H610 , que posiciona dentro de lo que podemos considerar como gama baja económica, y que ofrece un conjunto de prestaciones muy ajustado, como podemos ver en la imagen adjunta.

, que posiciona dentro de lo que podemos considerar como gama baja económica, y que ofrece un conjunto de prestaciones muy ajustado, como podemos ver en la imagen adjunta. B660 , que se sitúa un escalón por encima, y que representa una mejora considerable frente al chipset anterior. Se integrará en placas base de gama media económica, y permitirá hacer overclock a la memoria.

, que se sitúa un escalón por encima, y que representa una mejora considerable frente al chipset anterior. Se integrará en placas base de gama media económica, y permitirá hacer overclock a la memoria. H670, un chipset que se sitúa bastante cerca del Z690, sobre todo en lo que a conectividad se refiere. Como el B660, permitirá hacer overclock a la memoria, y se integrará en placas base de gama media.

Por si alguien se ha perdido, o tiene dudas sobre qué chipset sería el mejor para acompañar a cada uno de los nuevos procesadores Intel Alder Lake-S, os dejo un sencillo guion que os servirá como referencia o guía rápida:

El chipset H610 sería una opción excelente para acompañar, por ejemplo, un procesador Intel Core i3-12100, o los nuevos Pentium Gold y Celeron.

El chipset B660 se perfila como la opción más equilibrada para los Intel Core i5-12400 o superiores, hasta llegar al Core i9-12900.

El chipset H670 solo tendría sentido si vamos a necesitar disponer de una mayor cantidad de líneas PCIE, y de más conectores.

Procesadores Intel Alder Lake-S «no K»: Modelos y claves

En la tabla que adjuntamos justo encima de estas líneas, y que podéis ampliar haciendo clic en ella, podéis encontrar un listado completo con los nuevos procesadores serie «no K» y serie «F no K» que ha anunciado Intel. En total, tenemos 13 nuevos chips que cuentan con una configuración claramente diferenciada, y con tecnologías muy distintas.

Como vemos en dicha tabla, los Core i5 e inferiores carecen, como anticipamos, de núcleos de alta eficiencia. Esto coloca al Intel Core i5-12600K, que sí cuenta con 4 núcleos de alta eficiencia, en una posición muy interesante, y lo diferencia claramente del Intel Core i5-12600.

Los Core i9 y Core i7 Gen12 cuentan con tecnología Turbo Boost Max 3.0, que afina al máximo el modo turbo para disparar las frecuencias de trabajo, siempre que sea posible por razones térmicas y energéticas. Dicha tecnología no está presente en los Core i5 y Core i3 Gen12, y los Pentium y Celeron directamente carecen de modo turbo. A continuación os dejo un resumen con las claves de los procesadores Intel Alder Lake-S «no K» y «F no K».

Intel Core i9-12900: 16 núcleos (8 de alto rendimiento y 8 de alta eficiencia) y 24 hilos a 2,4 GHz-5,1 GHz (núcleos de alto rendimiento, modo normal y turbo), 30 MB de caché L3, 14 MB de caché L2, GPU Intel UHD 770 y consumo base de 65 vatios (202 vatios en modo turbo).

16 núcleos (8 de alto rendimiento y 8 de alta eficiencia) y 24 hilos a 2,4 GHz-5,1 GHz (núcleos de alto rendimiento, modo normal y turbo), 30 MB de caché L3, 14 MB de caché L2, GPU Intel UHD 770 y consumo base de 65 vatios (202 vatios en modo turbo). Intel Core i9-12900F: 16 núcleos (8 de alto rendimiento y 8 de alta eficiencia) y 24 hilos a 2,4 GHz-5,1 GHz (núcleos de alto rendimiento, modo normal y turbo), 30 MB de caché L3, 14 MB de caché L2 y consumo base de 65 vatios (202 vatios en modo turbo).

16 núcleos (8 de alto rendimiento y 8 de alta eficiencia) y 24 hilos a 2,4 GHz-5,1 GHz (núcleos de alto rendimiento, modo normal y turbo), 30 MB de caché L3, 14 MB de caché L2 y consumo base de 65 vatios (202 vatios en modo turbo). Intel Core i7-12700: 12 núcleos (8 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia) y 20 hilos a 2,1 GHz-4,9 GHz (núcleos de alto rendimiento, modo normal y turbo), 25 MB de caché L3, 12 MB de caché L2, GPU Intel UHD 770 y consumo base de 65 vatios (180 vatios en modo turbo).

12 núcleos (8 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia) y 20 hilos a 2,1 GHz-4,9 GHz (núcleos de alto rendimiento, modo normal y turbo), 25 MB de caché L3, 12 MB de caché L2, GPU Intel UHD 770 y consumo base de 65 vatios (180 vatios en modo turbo). Intel Core i7-12700F: 12 núcleos (8 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia) y 20 hilos a 2,1 GHz-4,9 GHz (núcleos de alto rendimiento, modo normal y turbo), 25 MB de caché L3, 12 MB de caché L2 y consumo base de 65 vatios (180 vatios en modo turbo).

12 núcleos (8 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia) y 20 hilos a 2,1 GHz-4,9 GHz (núcleos de alto rendimiento, modo normal y turbo), 25 MB de caché L3, 12 MB de caché L2 y consumo base de 65 vatios (180 vatios en modo turbo). Intel Core i5-12600 : 6 núcleos y 12 hilos a 3,3 GHz-4,8 GHz, modo normal y turbo, 18 MB de caché L3, 7,5 MB de caché L2, GPU Intel UHD 770 y consumo de 65 vatios (117 vatios en modo turbo).

: 6 núcleos y 12 hilos a 3,3 GHz-4,8 GHz, modo normal y turbo, 18 MB de caché L3, 7,5 MB de caché L2, GPU Intel UHD 770 y consumo de 65 vatios (117 vatios en modo turbo). Intel Core i5-12500: 6 núcleos y 12 hilos a 3 GHz-4,6 GHz, modo normal y turbo, 18 MB de caché L3, 7,5 MB de caché L2, GPU Intel UHD 770 y consumo de 65 vatios (117 vatios en modo turbo).

6 núcleos y 12 hilos a 3 GHz-4,6 GHz, modo normal y turbo, 18 MB de caché L3, 7,5 MB de caché L2, GPU Intel UHD 770 y consumo de 65 vatios (117 vatios en modo turbo). Intel Core i5-12400: 6 núcleos y 12 hilos a 2,5 GHz-4,4 GHz, modo normal y turbo, 18 MB de caché L3, 7,5 MB de caché L2, GPU Intel UHD 730 y consumo de 65 vatios (117 vatios en modo turbo).

6 núcleos y 12 hilos a 2,5 GHz-4,4 GHz, modo normal y turbo, 18 MB de caché L3, 7,5 MB de caché L2, GPU Intel UHD 730 y consumo de 65 vatios (117 vatios en modo turbo). Intel Core i5-12400F: 6 núcleos y 12 hilos a 2,5 GHz-4,4 GHz, modo normal y turbo, 18 MB de caché L3, 7,5 MB de caché L2 y consumo de 65 vatios (117 vatios en modo turbo).

6 núcleos y 12 hilos a 2,5 GHz-4,4 GHz, modo normal y turbo, 18 MB de caché L3, 7,5 MB de caché L2 y consumo de 65 vatios (117 vatios en modo turbo). Intel Core i3-12300: 4 núcleos y 8 hilos a 3,5 GHz-4,4 GHz, modo normal y turbo, 12 MB de caché L3, 5 MB de caché L2, GPU Intel UHD 730 y consumo de 65 vatios (89 vatios en modo turbo).

4 núcleos y 8 hilos a 3,5 GHz-4,4 GHz, modo normal y turbo, 12 MB de caché L3, 5 MB de caché L2, GPU Intel UHD 730 y consumo de 65 vatios (89 vatios en modo turbo). Intel Core i3-12100 : 4 núcleos y 8 hilos a 3,3 GHz-4,3 GHz, modo normal y turbo, 12 MB de caché L3, 5 MB de caché L2, GPU Intel UHD 730 y consumo de 65 vatios (89 vatios en modo turbo).

: 4 núcleos y 8 hilos a 3,3 GHz-4,3 GHz, modo normal y turbo, 12 MB de caché L3, 5 MB de caché L2, GPU Intel UHD 730 y consumo de 65 vatios (89 vatios en modo turbo). Intel Core i3-12100F : 4 núcleos y 8 hilos a 3,5 GHz-4,4 GHz, modo normal y turbo, 12 MB de caché L3, 5 MB de caché L2 y consumo de 58 vatios (89 vatios en modo turbo).

: 4 núcleos y 8 hilos a 3,5 GHz-4,4 GHz, modo normal y turbo, 12 MB de caché L3, 5 MB de caché L2 y consumo de 58 vatios (89 vatios en modo turbo). Intel Pentium G7400 : 2 núcleos y 4 hilos a 3,7 GHz, 6 MB de caché L3, 2,5 MB de caché L2, GPU Intel UHD 710 y consumo de 46 vatios.

: 2 núcleos y 4 hilos a 3,7 GHz, 6 MB de caché L3, 2,5 MB de caché L2, GPU Intel UHD 710 y consumo de 46 vatios. Intel Celeron G6900: 2 núcleos y 2 hilos a 3,4 GHz, 4 MB de caché L3, 2,5 MB de caché L2, GPU Intel UHD 710 y consumo de 46 vatios.

He querido separar los procesadores Intel Alder Lake-S serie «T» para que podáis compararlos de una manera más clara. No es complicado y es que, al final, la clave está en que los Intel Alder Lake-S serie «T» tienen unas frecuencias de trabajo inferiores, y un modo turbo menos agresivo, lo que reduce el consumo de forma significativa, tanto en modo normal como en modo turbo. La diferencia es tan grande que, como podemos apreciar, el Intel Core i9-12900T apenas llega a los 106 vatios en modo turbo.