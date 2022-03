Cómo participar en la beta cerrada de Overwatch 2

Tras un pequeño periodo de silencio e incertidumbre, parece que finalmente Blizzard está preparada para para enseñarnos nuevos detalles sobre Overwatch 2, con el anuncio del lanzamiento de la primera beta cerrada para probar el modo PvP online, que llegará de manera separada de la ya anunciada campaña PvE.

Así pues, parece que participar en cualquiera de las betas cerradas que Overwatch 2 está preparando para terminar de afinar su lanzamiento, será bastante sencillo. Y es que no sólo el proceso de inscripción resulta rápido, sino que la compañía está buscando alojar la mayor cantidad de jugadores posible.

No obstante, seguimos hablando de una beta cerrada, por lo que es muy probable que exista algún tipo de limitación en base a la cantidad de jugadores, con un método de selección sin anunciar, por lo que no es 100% que, aun incluso después de registrados correctamente, contemos con el acceso al juego. Aunque la compañía ha asegurado que tiene planeado ir agregando a todos los jugadores en diferentes fases, por lo que es posible que aunque no desde el primer día, acabemos recibiendo una invitación para una de las futuras pruebas beta que Blizzard ha planeado.

Blizzard dice que buscará comentarios de los jugadores que obtengan acceso, con la esperanza de ayudar a refinar la experiencia antes de que finalmente llegue para todos. Específicamente, la compañía dice que quiere probar algunos de los aspectos clave del modo (contenido, sistemas y características, a saber) antes de pasar a la prueba de estrés del servidor.

Cómo registrarse para la beta cerrada de Overwatch 2 en abril

Como bien decíamos, el proceso resulta bastante sencillo. Tan sólo tendremos que acceder al sitio web oficial de Overwatch, e iniciar sesión con nuestra cuenta de Battle.net. Una vez hecho esto, navegaremos hasta la parte inferior de la página, y haremos clic en el botón azul con la etiqueta «Regístrese ahora».

Como único problema detectado, dada la alta demanda de peticiones, es posible que recibamos un mensaje indicándonos que el registro no se ha realizado de manera correcta, instándonos a volver a intentarlo más tarde. Si ese es el caso, tan sólo tendremos que dejar algo de tiempo a la plataforma, e intentarlo de nuevo.



En cuanto a lo que podemos esperar de esperar de Overwatch 2, Blizzard dice que los rediseños de los héroes se aplicarán a Sombra, Orisa, Bastion y Doomfist. También habrá cuatro mapas nuevos en total (Circuit Royal, Colosseo, Midtown y New Queen Street), incluidos uno con un modo de juego híbrido, dos mapas push (el nuevo modo de juego) y un mapa de escolta.