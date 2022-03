El conocido y polémico analista Michael Pachter, de la firma Wedbush Securities, ha lanzado una predicción sobre el futuro de PlayStation que, francamente, me ha parecido tan curiosa e interesante que no he podido evitar compartirla con vosotros.

En su opinión, Microsoft tiene un liderazgo en términos de servicios, infraestructura, ecosistema y recursos que le permite asegurar el futuro de Xbox en los próximos diez años. Por contra, Sony no tiene esa posición, ni tampoco dispone de los recursos económicos necesarios para acercarse a Microsoft, lo que significa que, según él, no podrá seguir compitiendo con el gigante de Redmond, y que PlayStation está condenada a desaparecer.

Michael Pachter es totalmente contundente en sus palabras y no ha querido dejar lugar a ningún tipo de duda al dar su particular discurso: «Sony no puede competir con PlayStation, no tiene ninguna oportunidad».

Desde luego es una predicción que no tiene ningún sentido si analizamos la situación actual, ya que PS4 ganó la guerra de la generación anterior, y Xbox One no solo fue un paso atrás en ventas frente a Xbox 360, sino que además se confirmó como un cúmulo de errores y malas decisiones, y se convirtió en un fracaso en algunos mercados.

La verdad es que la predicción que ha lanzado Pachter tiene una parte que puede generar un cierto debate, y que resulta interesante, pero el problema es que este analista la ha enfocado de una manera demasiado exagerada y radical, y que parte además de un enfoque erróneo, ya que da por hecho que la compra de Bethesda y de Activision Blizzard por parte de Microsoft le da a esta una importante ventaja en términos de franquicias, y de nuevos videojuegos. Por otro lado, también se centró en el Game Pass, y habló de este como si Sony no tuviera nada con lo que poder hacerle frente.

¿Es el Game Pass un golpe maestro contra PlayStation?

Al final, Pachter se centra en la importancia del contenido, pero lo hace priorizando la cantidad y obviando por completo la calidad. A partir de esa base, parece que ve la compra de Bethesda y de Activision Blizzard como una especie de golpe de gracia que acabará condenando a PlayStation porque esta, al final, no podrá ofrecer un servicio a la altura del Game Pass (en cantidad).

Todo eso está muy bien, pero cabe preguntarse, ¿realmente necesita Sony competir directamente con el Game Pass en cantidad? ¿Qué ocurre con las grandes franquicias exclusivas de Sony? ¿Debemos obviar sin más el peso que tiene PlayStation en Japón y lo desastrosas que son las ventas de Xbox en dicho mercado?

Personalmente, creo que Pachter ha vuelto a pasarse de frenada. Este analista ha dibujado en su cabeza un futuro donde, para él, solo existen los servicios de suscripción de videojuegos con un enfoque tipo Netflix, es decir, una especie de Xbox Game Pass pero con muchos más juegos incluidos, y se ha limitado a tener en cuenta las cosas que le sirven para sustentar su argumento.

PlayStation es una familia de consolas que acumula cientos de millones de unidades vendidas, que encima ha ganado la última «guerra» generacional y que ha empezado ganando también el enfrentamiento de la nueva generación. Decir que esa familia está «condenada» porque Microsoft ha comprado a Bethesda y a Activision Blizzard, y argumentarlo solo partiendo un servicio y priorizar cantidad sobre calidad, es tener una perspectiva y una visión tan limitada que no puedo dejar de preguntarme cómo este señor es capaz de ganarse la vida como analista.

Sony tiene un enorme peso en la industria, cuenta con estudios de primer nivel que desarrollan franquicias exclusivas que son capaces de justificar, por sí solas, la compra de una PlayStation, y encima está trabajando para crear una alternativa al Game Pass. Con todo esto en mente, creo que los argumentos de Patcher caen por su propio peso.

Qué puedo decir, tampoco esperaba demasiado de un señor que dijo que las consolas de nueva generación iban a llegar en 2019 (llegaron a finales de 2020), y que incluso llamó «racistas» a los jugadores de PC, pero con esta última previsión ha logrado subir el listón, y no para bien. Como siempre, os invito a opinar en los comentarios.