GOG Games Festival: las rebajas de los clásicos

Aunque al hablar de rebajas de videojuegos se suele pensar en Steam, no debemos perder de vista otros eventos, como el GOG Games Festival, que también suponen una excelente ocasión para hacernos con los juegos que queremos desde hace ya algún tiempo, pero aprovechando la oportunidad para hacerlo con descuento, y en el contexto de un festival en el que, además de las ofertas, también se suelen llevar a cabo otras actividades.

Según la propia compañía, el GOG Games Festival de primavera de este año cuenta con ofertas en 3.500 títulos, con rebajas que pueden llegar en algunos casos hasta el 90%. Y por si alguien se lo está preguntando, no, pese a que los precios de algunos juegos son mucho más bajos de los habituales, esto no supone ningún cambio en la política de vender los juegos sin DRM tan característica de GOG, y que junto con su catálogo de clásicos, que al menos de momento parece mantenerse, tan una personalidad tan única a esta tienda.

Entre las ofertas más destacables de este GOG Games Festival, y como era imaginable, nos encontramos los títulos de CD Projekt Red, como The Witcher 3: Wild Hunt en su edición GOTY por 10 euros redondos (la edición estándar se puede comprar por 5,99 euros) y el aún polémico pero mejorado gracias a las actualizaciones Cyberpunk 2077, que estos días baja su precio hasta los 29.99 euros.

Pero, claro, no solo de CD Projekt Red puede vivir el GOG Games Festival, así que también encontramos otras ofertas bastante interesantes, como la de Control Ultimate Edition por 11,99 euros (al igual que en Steam el pasado mes de noviembre), Neverwinter Nights: Enhanced Edition por 4,79 euros, Frostpunk en su edición GOTY por 16,49 euros, Disco Elysium – The Final Cut por 15,99 euros o The Secret of Monkey Island: Special Edition por tan solo 2,89 euros.

Y es que, como puedes ver y como cabe esperar, GOG Games Festival no se centra en las novedades. Muy al contrario, y haciendo gala de esos viejos buenos juegos que le dan nombre al servicio, también aprovecha este evento para darles un extra de visibilidad, tanto por si algún nostálgico (como es el caso) se anima a recordar viejos tiempos, como para que personas que no los disfrutaron en su momento (según los años que tenga el juego, es posible que algunos ni siquiera hubieran nacido todavía), descubran las grandes obras maestras que ya nos dejaban pegados a la pantalla durante horas, hace alguna que otra década.

