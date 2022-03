Análisis Shure Aonic Free: lo bueno de ser diferente

En un momento en el que los auriculares inalámbricos que ofrecen cancelación activa de ruido se han convertido en los más populares del mercado (AirPods Pro, Jabra Elite, Bose QuiteComfort…), que algunas marcas estén consiguiendo obtener los mismos resultados de forma pasiva, es una gran noticia.

Es lo que nos promete Shure en sus nuevos Aonic Free, sus nuevos auriculares de tipo earbuds que apuestan por una cancelación pasiva de todos esos ruidos que nos rodean gracias a su tecnología Sound Isolating, a la vez que centran sus esfuerzos en ofrecernos una experiencia sonora de gran calidad.

A diferencia de otros auriculares, los Aonic Free se hacen notar. Tanto los auriculares como el estuche de carga tienen un tamaño considerable y una estética propia que definitivamente, rompen con el tipo de earbuds “seguidistas” de los diseños de Apple que hemos visto en los últimos años. Construidos en plástico de alta calidad (y en nuestras pruebas resistente a caídas y arañazos), podemos encontrarlos tanto en gris grafito, como en cromo plateado o rojo intenso. Junto a los auriculares y el estuche, en el packaging encontramos además un cargados USB-C y almohadillas de tres tamaños diferentes.

El tamaño del estuche, que dobla al de otros modelos, hace que sea algo incómodo de transportar por ejemplo en un bolsillo, pero a la vez ofrece una mayor protección a los auriculares. Demasiadas veces nos hemos encontrado con estuches tan compactos, que en cualquier caída se abren y los earbuds salen disparados. Esto desde luego con lo nuevo de Shure no pasa. También es importante destacar en este punto que el estuche no admite carga inalámbrica. Dicho lo cual, no nos parece una característica imprescindible en una categoría de dispositivos que con un uso medio, solo tendremos que cargar aproximadamente una vez al mes.

En este sentido, Shure promete que sus Aonic Free ofrecen una autonomía de hasta 7 horas ininterrumpidas con una sola carga y una autonomía total de 21 horas si contamos las dos cargas extra que se almacenan en el estuche. Suficiente para la inmensa mayoría de los usuarios…aunque tal vez esperábamos algo más, si tenemos en cuenta que muchos auriculares llegan a ofrecer nueve horas en una sola carga y hasta 30 horas en total, en modelos bastante más compactos.

Controles táctiles y calidad de sonido

Otra de las decisiones de diseño que apartan lo nuevo de Shure de otros auriculares es la forma en la que se integran sus controles táctiles. En lugar de apostar por controles integrados sobre la superficie, aquí nos encontramos con pequeños botones en el lateral y que nos servirán para pausar una canción, saltar al tema siguiente o recibir una llamada. En nuestra opinión esta disposición ayuda a un control más preciso y sencillo de las pulsaciones y teniendo en cuenta la superficie disponible, nos parece todo un acierto.

En la App que acompaña a los auriculares (Shure Plus Play) podremos, si así lo deseamos, cambiar cómo se comporta el botón en función de las pulsaciones o asignar nuevos comandos, como por ejemplo poder escoger si queremos emparejar nuestros auriculares con asistentes personales como Siri, Alexa o Google Assistant. Tanto en este aspecto como para realizar y recibir llamadas, los auriculares se benefician precisamente de una tecnología true wireless mejoradaque entre otras cosas, consigue aumentar el rango de cobertura que obtendríamos utilizando únicamente Bluetooth. De los 8-10 metros de cobertura que obtenemos en el mejor de los casos (sin obstáculos físicos) en un emparejamiento Bluetooth, con True Wireless podemos llegar con facilidad a más de 20, lo cual resulta ideal para su uso en espacios amplios.

Los micrófonos en cambio aunque ofrecen una señal limpia en ambientes tranquilos como puede ser una videoconferencia en nuestro escritorio, carecen de esa tecnología de reducción de ruido externo que sí integran los auriculares ANC, por lo que su uso en exteriores cuando hace viento o estamos en espacios ruidosos no siempre ofrece la mejor experiencia. Dicho de otra forma: si estás buscando unos auriculares con los que hablar a todas horas, probablemente puedas encontrar opciones mejores.

Nuestra opinión cambia radicalmente sin embargo si lo que buscas son unos auriculares con los que aislarte a la hora de escuchar música. Para ello, ya hemos comentado que la compañía utiliza una tecnología propietaria que denomina Sound Isolating y que incluye en casi todos sus auriculares. Para conseguir ese aislamiento pasivo sin necesidad de baterías, la marca utiliza un exclusivo canal cerrado de aislamiento de ruido, a la vez que diseña almohadilla que se integran a la perfección y de forma muy liviana en el pabellón auditivo. La experiencia es perfecta y tiene muy poco que envidiar al aislamiento que proporciona un auricular ANC.

Teniendo en cuenta la sólida tradición que tiene Shure a la hora de ofrecer un sonido de calidad, esperábamos mucho de estos auriculares y definitivamente, cumplen con su promesa. Los bajos son redondos y profundos y los agudos claros, el rango de frecuencias es amplio y está bien balanceado, los tonos medios permiten escuchar todas las pequeñas sutilezas que encontramos en las piezas más complejas y en general, si contamos con un equipo que acompañe, podemos disfrutar de una experiencia audiófila de una calidad alta para este rango de precios.

La aplicación que acompaña a estos Aonic Free incluye la posibilidad de jugar con distintos presets o realizar una ecualización manual de los mismos. Y es este otro aspecto que nos has sorprendido para bien porque mientras en otras marcas el ecualizador es poco más que un adorno que no ofrece resultados demasiado interesantes, aquí encontramos un estudio serio de los distintos modos con los que podemos trabajar. De agradecer es también su compatibilidad con Qualcomm aptX, además de AAC y SBC lo que facilita una mayor estabilidad en la transmisión de audio (nosotros no hemos experimentado aún ningún micro-corte).

Shure Aonic Free: conclusiones

En un momento en la que la mayoría de los auriculares inalámbricos se parecen tanto que cuesta distinguir unos de otros, se agradece que marcas como Shure se atrevan con una aproximación diferente.

Tanto por su protagonismo estético como por la tecnología que ofrecen, lo que la empresa americana pone en nuestras manos son unos auriculares que consiguen hacerse notar y además, combinan los mejor de los dos mundos: la ligereza de los auriculares que ofrecen aislamiento pasivo, con la experiencia inversiva de unos cascos ANC. A esto hay que sumar el buen trabajo que hace la marca a la hora de controlar la calidad de sonido.

En el lado del debe, nos hubiera gustado poder disfrutar de una mayor autonomía, a la vez que consideramos que creemos que su micrófono, cuando lo utilizamos en exteriores, es probablemente su punto más flojo. Un estuche de carga ligeramente más compacto tampoco habría estado mal.

Shure AONIC Free está disponible en el canal español, a la venta en minoristas como Amazon por 199 euros.