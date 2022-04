Siguiendo la estela de PUBG, Fortnite y el más reciente Call of Duty, en esta ocasión el siguiente en la lista en dar el salto a los teléfonos móviles ha sido Rainbow Six Mobile, una adaptación gratuita de este shooter táctico en el que se incluirán mapas de Rainbow Six Siege, manteniendo las mecánicas y modos principales de juego para PC y consolas, y algunos pequeños cambios para crear una experiencia única adaptada para móviles.

Según comparte la propia Ubisoft, este título promete a los fans el acceso a una variedad de operadores extraídos del universo más amplio de «Rainbow», incluidos Smoke y Bandit, para los cuales podremos personalizar sus equipos de cara a cada partida. Como era de esperar, «Rainbow Six Mobile» también tendrá controles en pantalla personalizables, lo que, con suerte, debería hacer posible que los usuarios jueguen cómodamente sin emparejar un controlador.

Entre otros aspectos heredados, Rainbow Six Mobile incluirá mapas ya conocidos como Border and Bank, así como el modo de juego jugador contra jugador «Attack vs. Defense», que enfrentará a dos equipos de 5 jugadores en rondas de ataque y defensa. No obstante, si bien la compañía asegura que esta versión para móviles también incluirá algunos añadidos exclusivos, por desgracia no ha adelantado ningún detalle. Aunque sí que contamos ya con un tráiler bastante prometedor.



Así pues, aunque este video contiene algunas imágenes del juego, junto con numerosas escenas cinemáticas producidas bajo el motor sobre el que este funciona, cabe mencionar que todavía estamos hablando de una etapa de desarrollo muy temprana, avisando de hecho la propia Ubisoft que todavía se encuentra en «pre-alfa». Y es que el resultado final podría verse sustancialmente diferente en su estreno para iOS y Android.

Dicho esto, Ubisoft ya ha adelantado que no deberemos esperar a la versión beta para poder probar este juego, asegurando que realizará diversas pruebas en el futuro, abriendo ya el registro para los jugadores que estén interesados, que irán recibiendo un aviso tan pronto se abra el primer acceso anticipado. Para ello, tan solo tendremos que acceder al sitio web oficial del juego, hacer clic en el botón «Registrarse», y completar el registro con nuestros datos.