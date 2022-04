Epic Games y LEGO crearán un Metaverso para niños

Dos nuevos aliados se suman a la causa del Metaverso, y lo hacen uniendo fuerzas. Son Epic Games y LEGO, y a falta de ver en qué se materializan sus planes, que son a largo plazo, de partida sí que parece una propuesta interesante, y que contribuye a sumar puntos a una iniciativa a futuro que, a día de hoy, todavía no termina de estar nada clara, como nos lo demuestra el hecho de que Meta, principal precursora del Metaverso, haya aplazado su conferencia de desarrolladores porque necesita avanzar en su proyecto de transformación de cara al Metaverso.

Así, en un punto en el que todavía no sabemos si esta iniciativa tendrá futuro o no, ambas compañías han decidido no esperar y, como podemos ver en el comunicado oficial, Epic Games y LEGO unirán fuerzas para crear un espacio en el Metaverso especialmente dirigido a los más pequeños. La frase con la que resumen sus planes, que son a largo plazo, es «Dar forma al futuro del metaverso para que sea seguro y divertido para los niños y las familias«.

Así, su propuesta se asienta sobre estas tres directrices:

Proteger el derecho de los niños a jugar haciendo de la seguridad y el bienestar una prioridad.

Proteger la privacidad de los niños anteponiendo sus intereses.

Empoderar a niños y adultos con herramientas que les den control sobre su experiencia digital.

Esta es la razón por la que, al principio indicaba que esta colaboración entre Epic Games y LEGO apunta en el buen sentido. Y claro, evidentemente será necesario comprobar su evolución para verificar que realmente se ajusta a estas premisas, algo para lo que todavía tendremos que esperar, pues el proyecto, y la colaboración, tienen la vista puesta en el medio y en el largo plazo.

Tanto es así que, en realidad, el comunicado no nos cuenta mucho sobre los planes de Epic Games y LEGO de una manera más concreta, es decir, ni hay fechas, ni hay conceptos ni hay avances. Solo el anuncio de un plan de futuro y unas premisas éticas que, de cumplirse, resultan bastante tranquilizadoras.

En lo que sí que tienen bastante experiencia ambas compañías es, precisamente, en los elementos que, combinados, pueden crear un espacio en el Metaverso especialmente adecuado para los más pequeños, y también para las familias. Epic Games puede aportar todo el conocimiento de espacios multiusuario de juego gracias a su experiencia con Fortnite, y LEGO sumaría su experiencia con juegos dirigidos a ese segmento del mercado, como el recién publicado LEGO Star Wars: La Saga Skywalker. La combinación, a priori, reconozco que me encanta.

Epic Games y LEGO tendrán que enfrentarse, eso sí, a otras opciones que seguramente ya apunten en esa misma dirección, y pienso especialmente en Minecraft y el Roblox, dos productos especialmente bien posicionados entre dichas audiencias, y para los que el salto al Metaverso parece realmente sencillo.