Buenas noticias para los esperan (los que esperamos) Minecraft 1.19: The Wild Update. y es que en la última semana se han publicado nos nuevas snapshots, la 22w13a y la 22w14a, que siguen sumando los elementos que esperamos para la versión definitiva, que cada día estoy más convencido de que debutará este verano (en el hemisferio norte, aclaro), y por momentos voy sumando más puntos para incidir en la teoría que plantee hace ya unas semanas, y es que Minecraft 1.19 seguramente llegará el mes de junio… o quizá incluso antes, a finales de mayo, aunque eso ya es apurar más.

Una señal clara y alegre de que en los estudios de Mojang vuelven a tener la situación totalmente bajo control es que, como ya te contamos el pasado viernes, este año sí que tuvimos snapshot para el April Fools, One block At a time, que sin ser la que más jugabilidad ofrece de las que hemos visto en la historia del juego, sí que parte de una premisa bastante divertida. Pero, como digo, más aún que la propia snapshot de broma, lo que más me alegra es que lo interpreto como una señal de que Minecraft 1.19 va bien.

Claro, no es eso a lo único que me agarro para hacer mi predicción, y ni siquiera es la principal razón de ello. En lo que pienso y lo que veo es el buen ritmo que llevan las snapshots con respecto a lo anunciado para Minecraft 1.19. Y es que si hace unas semanas te contábamos que ya se había liberado la primera beta para Java no experimental (la snapshot 22W12A) con el Warden, la de la semana pasada, la 22W13A nos trajo tanto todas las estructuras de las ciudades del bioma Deep Dark (aunque aún podemos esperar cambios en las mismas) como el Allay, el nuevo mob elegido por votación popular en la Minecraft Live 2021.

Y si has estado siguiendo la evolución de las snapshots de las últimas semanas, seguramente hay algo que te llamó la atención de la 22W12A, y es que ya contaba con todos los elementos que formarían los manglares, también muy esperados, pero que ese bioma todavía no se generaba. Pues bien, ahora, con la snapshot 22W14a Mojang ha cubierto ese expediente, de modo que ya podemos explorar los nuevos manglares de Minecraft 1.19.

Además, en esta snapshot también se ha añadido un nuevo ítem que solo se podrá encontrar en los cofres de Deep Dark, y que nos permitirá craftear una nueva brújula con una función increíblemente útil: señalar la ubicación de nuestra última muerte, para que podamos apresurarnos a recuperar todos los ítems que podamos haber perdido. Esto ha supuesto una gran sorpresa, pues no se había hablado anteriormente de este elemento, y añade a Minecraft 1.19 una de las funciones más útiles de los plugins de mapa para el juego.

¿Y qué faltaría ahora? Mojang dijo que, aprovechando la llegada de los dos nuevos biomas, Deep Dark y Manglar, aprovecharía Minecraft 1.19 para darle un lavado de cara a otros biomas de los ya preexistentes. Y poco o nada más, por lo que parece que, a falta de ajustes sobre todos los nuevos elementos y algunos cambios menores, Minecraft 1.19 se va acercando rápidamente a su primera snapshot «Pre». Del número de prereleases y de release candidates que separen la última snapshot del lanzamiento oficial dependerá el momento de llegada de Minecraft 1.19, que cada vez parece más cercano.

Más información: Mojang