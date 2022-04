No parece que Ubisoft+, el servicio de suscripción de juegos del gigante francés, haya sido recibido como lo han sido otros y hay razones para ello: un catálogo potente, pero limitado, un precio ligeramente excesivo en comparación a lo que ofrece la competencia, Ubisoft en sí misma…

¿Eres uno de los que se quedó con ganas de probarlo y evaluar su calidad? La ocasión la pintan calva, y es que Ubisoft+ ya ofrece un periodo de prueba, 7 días gratis en los que echarle un buen vistazo a fondo a todo lo que da de sí el servicio, que en honor a la verdad, no es tan poco.

En Ubisoft+ encontrarás más de cien juegos entre los que se cuentan títulos como Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Rainbow Six Extraction y un largo etcétera de todo lo que ha generado la compañía francesa en los últimos años y alguna cosa más. No faltan franquicias como las mencionadas y otras como Anno, Rayman, Prince of Persia…

Otros alicientes de Ubisoft+ incluyen acceso desde el primer día a nuevos lanzamientos, a ediciones ‘premium’ y descuentos exclusivos en los juegos de la compañía, además de recompensas mensuales del tipo objetos personalizables para juegos y demás morralla-gancho para, dicho con respeto, los niños rata de turno.

En cuanto a los planes de Ubisoft+, son dos: 14,99 euros mensuales por acceso al catálogo completo, a los nuevos lanzamientos y a las ediciones ‘premium’; o 17,99 euros por lo mismo, además de acceso a muchos de los juegos, pero no a todos, a través de Google Stadia, para jugarlos por streaming desde cualquier dispositivo compatible.

¿Prefieres probarlo, antes de pagar? Tienes hasta el 11 de mayo para aprovecharte de la semana gratis de Ubisoft+. Una semana que si te pilla de vacaciones y con disponibilidad plena, da para pulirse más unos cuantos de los grandes éxitos de Ubisoft. Tienes toda la información y la puerta de entrada en la página oficial de Ubisoft+.

Eso sí, ten en cuenta que para disfrutar de la semana de prueba gratis tienes que suscribirte regularmente, por lo que no olvides darte de baja antes de consumir los siete días, si no quieres que te cobren la mensualidad. Y, como suele suceder con este tipo de ofertas, solo es válida para nuevos clientes (por lo general, con una cuenta de correo y tarjeta de crédito o débito nueva sobra).