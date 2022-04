Aparentemente sin ningún tipo de aviso previo, Ubisoft acaba de compartir ha comenzado a clausurar algunos de los servicios online de muchos de sus juegos clásicos como Just Dance, Far Cry o Assassin’s Creed: Brotherhood, entre muchos otros, con un listado total que alcanzaría, por el momento, hasta los 91 títulos en diferentes plataforma (con un listado completo disponible en la publicación oficial del blog).

Aunque no se trata de una acción repentina, sino que la compañía habría ido cerrando todo estos servidores de manera continuada durante el último año. Según la información compartida desde Kotaku, parece que la desarrolladora se ha centrado en exclusiva en el cierre de plataformas y servicios en desuso tales como el ya desaparecido servicio de transmisión OnLive (allá por 2015) o consolas como la PS2.

En general la gran mayoría de juegos eran ya bastante antiguos y apenas contaban ya con una base de jugadores online, mientras que otros de los títulos bloqueados, pertenecían a plataformas y consolas de anteriores generaciones como la PS3, Xbox 360 o Wii. Aunque también hemos perdido el soporte de algunos juegos disponibles para PC, una plataforma más utilizada para concedernos alguna pequeña dosis de nostalgia, donde se habría perdido el soporte online para los dos primeros juegos de Far Cry. Aunque sí que sorprende que Ubisoft haya eliminado el soporte de algunas canciones de juegos más actuales de Just Dance, que ahora no podrán acceder a las canciones de títulos anteriores desde Just Dance 2014 en adeñante.

Otros clásicos que podría perderse incluyen Beyond Good & Evil, el Ghost Recon original, varios juegos de Rainbow Six, títulos antiguos de Settlers y ciertos lanzamientos de Splinter Cell (incluidos Chaos Theory y Conviction). Y es que todos aquellos juegos que utilizaban Ubisoft Connect, ahora no nos permitirán ganar Unidades, y no podremos desbloquear contenido en ninguna plataforma ni acceder a ellos.

Así pues, el gran descontento de los usuarios parece estar llegado por otra de las consecuencias directas de esta acción, ya que todos los logros o trofeos relacionados con los modos multijugador en estos juegos, serán ahora completamente imposible de adquirir. Dicho esto, es muy posible que la cantidad de usuarios afectados sea mínima, pudiendo todavía disfrutar de la parte offline de todos estos juegos.