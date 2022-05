Según Elon Musk, su principal motivación para comprar Twitter ha sido y es proteger la libertad de expresión. Una explicación sobre la que hemos visto miles de opiniones y reflexiones a lo largo de las últimas semanas, con conclusiones de los más opuestas entre sí. Sobre lo que no he visto, en comparación, es ni una milésima de reflexiones sobre otras posibles motivaciones, más allá de las puramente ideológicas (en el más amplio sentido del término).

Y es que, por mucho que el multimillonario sea un fan declarado de la libertad de expresión, no debemos olvidar que hablamos de una operación de 44.000 millones de dólares, parte de los cuales saldrán del bolsillo de Musk, y otra parte de créditos obtenidos por el fundador de Tesla para tal fin. Incluso, hablando de Tesla, se ha comentado estos días que es posible que venda parte de su participación accionarial en la compañía, para financiar parte de la compra de Twitter.

Quizá es que, a este respecto, soy un poco descreído, pero me cuesta mucho tragarme que la principal motivación para la compra de Twitter sea ideológica. Lo creería si la operación hubiera tenido la décima parte del valor que ha tenido, o si la fortuna personal de Musk fuera el valor actual multiplicado por 10. Es decir, que el impacto en su economía personal y profesional fuese bastante limitado, no cómo ocurre en este caso.

Sea cierto o no, lo que parece es que ha debido empezar a hacer números y es posible que no le salgan las cuentas. Así, según podemos leer en Yahoo! Finance, Elon Musk se estaría planteando la posibilidad de cobrar por usar Twitter a empresas y entidades públicas. Una pequeña cantidad, según dicha noticia, pero que no obstante marcaría una senda bastante clara para intentar recuperar, al menos, una parte de lo invertido en la compra.

La monetización del servicio ha sido, desde hace muchos años, una preocupación para los responsables de Twitter. Es cierto que los ingresos por publicidad son destacables, pero es bien sabido que fiar toda o la inmensa mayoría de la capacidad de monetización de cualquier tipo de empresa y servicio en una sola fuente es, cuanto menos, bastante arriesgado. Esto nos explica que en los últimos dos años hayamos visto algunos movimientos en este sentido, como Twitter Blue.

Aún así, y pese a que podría funcionar, veo dos problemas en esta posible vía de monetización. El primero, claro, es que imponer un pago, por pequeño que sea, ya puede llevar a que haya quienes se piensen si mantenerse o no en Twitter. Esto, claro, dependería del precio, pero por bajo que sea, es bien sabido que tener que pagar es uno de los elementos más disuasorios a la hora de emplear o no un servicio online.

Y en segundo lugar, ¿tiene sentido intentar erigirse como pope de la libertad de expresión, pero luego querer hacer pasar por caja a quienes, en este caso empresas, quieran hacer uso de la misma en Twitter. ¿O igual es que, en realidad, el postulado moral de Elon Musk es «Libertad de expresión para quien se la pueda pagar«? Personalmente, y aclaro que esto es una opinión, me cuadra bastante más con el personaje.