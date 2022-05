Pese al acuerdo de compra, la sensación de que no había química entre Elon Musk y la junta directiva de Twitter se confirma por momentos. Y quizá sea porque saben que una vez completada la compra, si es que finalmente se efectúa, perderán sus actuales puestos y saldrán de la compañía, pero lo cierto es que, aunque sea guardando las formas (que ya es más de lo que podemos decir de Musk), han decidido responder a sus ataques a través de la red social.

Como ya te contamos la semana pasada, Elon Musk ha decidido poner en pausa la compra de Twitter hasta poder verificar si el volumen de bots en la red social se corresponde con el indicado por la compañía, que sería de alrededor del 5%. Todo podría haber quedado ahí, pero la característica incontinencia verbal del multimillonario lo llevó a publicar un tweet afirmando que pensaba llevar a cabo su propia prueba, empleando 100 cuentas aleatorias, que es la misma cantidad que emplea Twitter en sus pruebas.

El problema es que, al revelar dicho dato, Elon Musk violó el contrato de confidencialidad suscrito con Twitter, algo de lo que fue apercibido por el equipo legal de Twitter. Lejos de asumir su error, ,disculparse y borrar el mensaje, publicó un nuevo tweet confirmando lo ocurrido, que se sumó a otros tantos criticando a Twitter por su actual algoritmo. Y, como una especie de Neo, avisó a todos los usuarios de Twitter de que estaban siendo engañados.

Si las circunstancias fueran otras, es bastante probable que esta situación se hubiera zanjado con una conversación privada, pero en este caso no fue así. En su lugar, Parag Agrawal, actual CEO de Twitter, publicó un hilo con un tweet afirmando que no veía posible que se pudiera realizar una prueba externa, en una clara alusión a los planes anunciados por Elon Musk. Según afirmó, no es suficiente con la información pública, también es necesario emplear datos privados a los que solo tiene acceso la compañía. Una réplica indirecta que no debió hacerle demasiada gracia a Elon Musk, a la vista de la respuesta a dicho mensaje:

💩 — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2022

No voy a entrar a valorar la capacidad argumentativa de Elon Musk, solo diré que me parece que tiene una relación inversamente proporcional a su capacidad de cerrar la boca de vez en cuando. Lo que me desconcierta es su actitud, una vez suscrito el acuerdo de compra. ¿Tal vez es que ha hecho cuentas y ya no le cuadran? ¿Quizá es que pretende renegociar a la baja? ¿O es solo que tiene una creciente necesidad de ser el centro de atención? No lo sé, pero en cualquier caso me parece todo un tanto absurdo.