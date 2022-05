La GeForce GTX 1630 va directa a por la gama baja, vemos sus especificaciones

NVIDIA está trabajando en una nueva tarjeta gráfica, la GeForce GTX 1630, un modelo que estará orientado a la gama baja y que utilizará la arquitectura Turing, pero en su variante sin hardware especializado, es decir, no contará con núcleos tensor ni con núcleos RT. Esto es muy importante, ya que implica que no podrá acelerar trazado de rayos por hardware, y que no soportará la tecnología DLSS.

La GeForce GTX 1630 montará una GPU TU117 en su versión 150, lo que significa que estamos ante una versión recortada de la GPU que monta la GeForce GTX 1650 (TU117-300). No es una sorpresa ya que, al final, la primera se situará un escalón por debajo de la segunda, y como os he dicho posicionará directamente en la gama baja.

Como ocurrió en su momento con las GeForce GTX 1650, no creo que la GeForce GTX 1630 vaya a tener un diseño de referencia. NVIDIA dejará esta tarjeta gráfica en manos de las ensambladoras, y serán estas las que se ocupen de lanzar los modelos que estimen oportunos. Con todo, y teniendo en cuenta la gama a la que se dirige, está claro que estas deberían priorizar el coste.

Posibles especificaciones de la GeForce GTX 1630

Núcleo gráfico TU117-150 en 12 nm.

512 shaders a una frecuencia de hasta 1.800 MHz (modo turbo).

8 unidades SM.

32 unidades de texturizado.

24 unidades de rasterizado.

Bus de 64 bits.

4 GB de memoria GDDR6 a 12 GHz (ancho de banda de 96 GB/s).

TGP de 75 vatios. No necesitará conector de alimentación adicional, y bastará con una fuente de alimentación básica para moverla sin problemas.

La GeForce GTX 1630 podría ser una solución gráfica interesante, siempre que el precio final acompañe. Viendo sus especificaciones, y comparándolas con las de la GeForce GTX 1650, puedo sacar en claro que la primera va a ser, como mínimo, entre un 20% y un 30% más lenta que la segunda. Con todo, el modo turbo de la GeForce GTX 1630 es más agresivo que el de la GeForce GTX 1650, así que la diferencia de rendimiento entre ambas podría inclinarse más hacia ese 20%.

Dado que la GeForce GTX 1650 es solo un poco más potente que la Radeon RX 6400, esa GeForce GTX 1630 sería bastante más lenta que la solución gráfica de AMD, que tiene un precio de partida de 159,80 euros. Con esto en mente, ¿cuánto debería costar la GeForce GTX 1630? Si se cumple todo lo que os he dicho en este artículo, creo que debería rondar entre los 100 y los 120 euros, como máximo.

Personalmente creo que es una buena noticia que tanto NVIDIA como AMD sigan lanzando tarjetas gráficas de gama baja, pero solo cuando estas tengan un precio razonable, ya que de lo contrario pierden todo su sentido. Por ejemplo, la Radeon RX 6400 no es mala compra por menos de 160 euros, pero sí lo es cuando se vende con el precio inflado a más de 200 euros. Lo mismo ocurriría con esa GeForce GTX 1630.

NVIDIA todavía no ha confirmado nada, pero se comentar que la GeForce GTX 1630 podría llegar al mercado el 31 de mayo. Si te preguntas si sería suficiente para jugar en 1080p la respuesta es un «sí», pero reduciendo considerablemente los niveles de calidad gráfica en los juegos más exigentes.