Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y, una semana más, discurrimos por el valle del perfil bajo, con excepciones como La mujer del viajero del tiempo, nuestro destacado para hoy. Pero hay más, mucho más.

HBO Max

Comenzamos el repaso semanal con HBO Max, que es donde se acaba de estrenar La mujer del viajero del tiempo, aunque podrás encontrar alguna que otra novedad más y lo que no son novedades, pero que en ocasiones, entran incluso mejor.

¿Te suena el título? La mujer del viajero en el tiempo es una nueva serie original de HBO Max, basada en la novela superventas del mismo título. La mujer del viajero en el tiempo es una suerte de melodrama romántico, un culebrón en toda regla, con su toque fantástico, sobre un viajero en el tiempo… y su mujer, que es a la que le toca aguantar todo lo que conlleva una situación que tiene más de potencial trastorno psiquiátrico que de paradoja existencial.

En La mujer del viajero en el tiempo, el papel de él lo interpreta Theo James, mejor conocido por ser el gran amor de la protagonista de la franquicia Insurgente, mientras que el de ella corre a cargo de Rose Leslie, mejor conocida por ser el gran amor del protagonista de Juego de tronos… Uno de ellos, al menos. La crítica no la está recibiendo nada bien, pero La mujer del viajero en el tiempo es, pese a ello, lo más destacado de la semana.

Más contenidos exclusivos:

Conversaciones entre amigos (T1). «Historia ambientada en Dublín sobre dos estudiantes de universidad de 21 años, Frances y su mejor amiga Bobbi y la extraña e inesperada conexión que tienen con un matrimonio, Melissa y Nick.»

Entra en catálogo:

Catwoman

El truco final (El prestigio)

Las supernenas (T3)

¿Qué te juegas?

Shooter: El tirador

The Ring (La señal)

Todos los hombres del presidente

Tom y Jerry en Nueva York (T2)

Un mundo perfecto

Valor de ley

Amazon Prime Video

Continuamos con la oferta de Amazon Prime Video, que viene con un poco de todo: la nueva temporada del concurso de humor, telerrealidad basura, películas y documentales… y una serie francesa de espías ambientada en la Guerra Fría a la que te puede interesar echarle un ojo. Con todo, he destacado otra cosa.

Night Sky es una nueva coproducción original de Amazon Studios que mezcla drama, ciencia ficción, aventura, algo de intriga… Y es que todo comienza con una historia sobre la vejez que se rompe en pedazos desiguales, no aptos para todos los públicos, pero no porque suba de tono, ni tampoco por lo contrario, sino porque la mezcla no cuaja del todo bien. Así es: la crítica tampoco parece entusiasmada con esta serie, que a pesar de ello tiene su punto. Mira el tráiler a ver qué te sugiere.

Más contenidos exclusivos:

Kids in the Hall – Gamberros de la comedia (T1). «A través de imágenes inéditas y entrevistas a famosos, expertos en el sector y a los propios Kids, este documental en dos partes se adentra en los orígenes de este grupo cómico de culto.»

Entra en catálogo:

360 – Juego de Destinos

Culpable sin rostro

El fiel

El rey del barrio

Emma

Inconcebible

La casa torcida

La dieta que nos conduce a la extinción

La historia del amor

Ojalá estuviera aquí

Rey gitano

Sol rojo

Trolls 2: Gira mundial

Viaje final

Netflix

Netflix viene como lo haría un Santa Claus malrollero: con el saco bien cargado, pero de carbón. Carbón dulce, ojo. A modo de ejemplo, la plataforma se ha agenciado con las tres temporadas de Servidor del pueblo, la serie ucraniana protagonizada por el actual presidente del país, Volodímir Zelenski. Sin embargo…

Sin embargo, la plataforma ha estrenado esta semana la tercera temporada de Love, Death & Robots, una de sus series más interesantes de los últimos años, siempre y cuando te atraiga la animación para adultos de exquisita factura técnica multidisciplinar, tanto en su puesta en escena como en los géneros por los que se mueve.

Más contenidos exclusivos:

A la mierda el amor… otra vez . «En esta comedia romántica, varios amigos con vidas amorosas nada boyantes intentan ayudarse mutuamente… pero las cosas no siempre les salen bien.»

Entra en catálogo:

A la diestra del cielo: Silvio, un cantaor rockero

Alalá

Ana de día

Baratometrajes 2.0: El futuro del cine hecho en España

Barbie: Equipo de espías

Barbie: La princesa y la cantante

Beer Is Cheaper Than Therapy

Bellezonismo

Bittersweet Days

Cirkus Rwanda

Curse of the Witching Tree

El castillo de cristal

El hombre perfecto

El tiempo de los monstruos

Entrevías (T1)

(T1) Es la jefa

Escuela para fracasados

First man: El primer hombre

Infiltrados en Miami

Jackass 2.5

Jackass 4.5

La leyenda del samurái – 47 Ronin

La noche de Halloween

Los extraños

MeesterSpion

One Day (Siempre el mismo Día)

Servidor del pueblo (Serie completa)

(Serie completa) Tenías que ser tú

The Game

Conversaciones con Eduardo Souto de Moura

Conversaciones con Renzo Piano

Desert coffee

Juan Navarro Baldeweg

Un maridaje perfecto

Apple TV+

Apple TV+ sigue estrenando con cuentagotas, sin prisa, pero sin pausa, y si tenemos que juzgar lo que sacan por lo que transmite la crítica, lo está haciendo bien.

Now & Then es la nueva serie original de Apple TV+ y no solo eso: es también la primera serie española que produce el gigante tecnológico. Una de lo más curiosa, además. Se trata de una coproducción hispanoestadounidense con caras bien conocidas a este y el otro lado del charco, pero no Estados Unidos, sino México. Y para rematar, casi toda la serie, una de suspense con una trama bastante vista a priori, está rodada en inglés.

Más contenidos exclusivos:

Harriet la espía (T2). «Honesta y perpetuamente curiosa. Así es Harriet de 11 años en pocas palabras. Pero si quiere ser Harriet M. Welsch, futura escritora, tendrá que saberlo todo.»

Disney+

Para terminar, Disney+ calienta motores de cara al estreno de Obi-Wan Kenobi y lo que trae es, a grandes rasgos, poco y malo. De exclusivos, la nueva versión en formato largometraje de las ardillas Chip y Chop y una comedia de lo más cutre.

Contenidos exclusivos:

Chip y Chop, los guardianes rescatadores . «Chip y CHop regresan a sus orígenes detectivescos cuando un viejo amigo desaparece.»

. «Chip y CHop regresan a sus orígenes detectivescos cuando un viejo amigo desaparece.» El aparcacoches. «Olivia es una famosa estrella de cine que se enfrenta a una catástrofe publicitaria cuando un paparazzi toma una foto de ella con Vincent, su amante casado. De forma fortuita, un esforzado aparcacoches que aparece en la misma foto se presta a actuar como tapadera.»

Entra en catálogo: