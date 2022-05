Si eres lector habitual de MC y has visto publicada más de una promoción de este tipo, en la que te animamos a adquirir licencias de Windows y Microsoft Office cien por cien originales y con validez de por vida, lo más probable es que hayas hecho una de estas dos cosas: aprovechar la oportunidad y comprar una o más de una, o pasar de largo.

Si tu caso es el primero, enhorabuena, porque has hecho un buen negocio. Si es el segundo… replantéatelo, porque aunque estas ofertas se hayan repetido, todo tiene un final y lamentarás no haberte ‘pillado’ una de estas licencias cuando pudiste. En serio: hablamos de licencias totalmente fidedignas que puedes conseguir con un descuento de más del 90%. Luego no digas que no te avisamos.

Pero, yendo al grano ¿qué licencias cien por cien originales y con validez de por vida incluye esta promoción? Toma nota:

Como te hemos explicado en otras ocasiones, puedes conseguir cualquiera de los productos mencionados a un precio tan económica debido a la conjunción de distintos factores: se trata de licencias OEM que tiendas como Supercdk compra al por mayor para abaratar su coste hasta el mínimo… Y a que estás leyendo MC, por lo cual te llevas un descuento adicional.

El proceso de compra no tiene complicación alguna: entra en el enlace de la licencia que más te interese y regístrate en el sitio si no lo estabas ya. Continúa con el proceso y, justo antes de introducir los datos para realizar la compra, fíjate en que hay una casilla en la que puedes introducir un «código de promoción». Ese código de promoción es «MUY» (sin las comillas) y se traduce en un descuento extra del 30%.

Una vez aplicado el descuento, el precio final del producto coincidirá con el que puedes observar en la lista. Completas el proceso de compra y recibirás la clave con la que canjear tu licencia original de Windows o Microsoft Office, bien en la cuenta de correo con la que te registraste en la tienda, bien en tu apartado de cliente de la tienda.

Cómo activar Windows con tu licencia original

Ahora que ya tienes tu licencia original de Windows, proceder con la activación es realmente sencillo. Si lo haces durante la instalación del sistema, el propio asistente te indicará el momento en el que introducir la clave.

Si, por el contrario, vas a utilizar la licencia en un sistema ya instalado y en funcionamiento, tampoco es complicado. Utiliza la búsqueda de Windows y escribe «activar Windows» (sin las comillas), te devolverá un resultado que no tiene pérdida: «ver si Windows está activado». En la pantalla que se abrirá, verás un enlace que dice «Cambiar la clave de producto». Introduce ahí la clave.

En un segundo, la clave será validada y podrás disfrutar de tu sistema Windows con todas las de la ley. Y nunca mejor dicho.