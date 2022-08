Nuevas patentes señalan al Google Pixel plegable

Las ofertas de trabajo publicadas y las patentes registradas por las tecnológicas son, en muchas ocasiones, una fuente de información de lo más interesante. Y es que en las primeras aún se puede camuflar un poco (pero solo un poco, especialmente en la búsqueda de perfiles muy especializados), pero en las segundas podemos encontrar información muy concreta y tremendamente útil para saber en qué están trabajando. Algo especialmente interesante si tiene que ver con productos o servicios que todavía no han sido hechos públicos.

Así, llevar un cierto control sobre ambas cosas, nos puede confirmar (o al menos aportar bastante certeza) sobre proyectos sobre los que esperamos noticias no oficiales, a falta de que lleguen las oficiales. Y un ejemplo claro de proyecto que todavía no se ha confirmado, pero que de un tiempo a esta parte da señales de estar activo de nuevo, es el del Google Pixel plegable, un proyecto que dio bastante que hablar el año pasado, que a finales de año parecía cancelado, pero que hace alrededor de un mes volvió a dar señales de vida.

Y parece que tenemos nuevas señales que apuntan a que el proyecto podría seguir en march, en base a dos patentes (WO2022177596 y WO2022177607 ) registradas por Google y que están dirigidas, claramente, al diseño de un smartphone plegable. Es importante, no obstante, tener en cuenta que fueron presentadas el año pasado, concretamente el 29 de junio y el 1 de octubre, por lo que también cabe la posibilidad de que se hayan mantenido para licenciarlas tras cancelar el proyecto. No obstante, esto en combinación con el nuevo icono del que te hablábamos hace un mes, invita a pensar que el proyecto sigue vivo.

Sus nombres, además, no dejan margen para dudas. La primera tiene el nombre «FOLDABLE DEVICE WITH BEZEL LOCATED CAMERA», es decir, dispositivo plegable con cámara ubicada en el bisel. Y el de la segunda es «INTEGRATION OF A HINGE ON A FOLDABLE DEVICE», lo que traducido al castellano es integración de una bisagra en un dispositivo plegable. Dos patentes que vendrían a confirmar algunas de las filtraciones que se han producido hasta ahora, concretamente que tendría un diseño del estilo del Samsung Galaxy Z Fold, y que la cámara se ubicaría en el bisel del mismo.