Return to Monkey Island tendrá edición física

Algunos llevamos contando los días desde que hace ya unos meses, el 4 de abril de este año, supimos por primera vez de Return to Monkey Island, un proyecto de Lucasfilm Games, Devolver Digital y Terrible Toybox, el estudio de Ron Gilbert, que recupera una de las sagas más icónicas de la historia del videojuego. Y con la participación de parte del equipo original, que podemos poner la mano en el fuego a que han dado lo mejor de sí mismos en el desarrollo, pocas dudas tengo de que podemos esperar una nueva joya.

Aunque Return to Monkey Island fue anunciado hace cinco meses, en aquel momento Ron Gilbert contó que ya llevaban dos años trabajando en este proyecto, y que su lanzamiento estaba previsto para algún momento de este mismo año. Algo que se confirmó poco después, y con una fecha ya muy cercana, como te contamos en el repaso a los lanzamientos de septiembre, el próximo 19 de septiembre, debutando inicialmente en PC y Nintendo Switch.

Ahora bien, si los fans de la saga ya estaban encantados con este nuevo título, Ron Gilbert ha confirmado, mediante un tweet, que más adelante habrá también una edición física de Return of Monkey Island. Lo ha indicado en respuesta a un usuario que preguntaba si habría edición física del juego el 19 de septiembre:

Not at launch. Later. One nice thing about making games today is we don’t have to wait months to press media before people can enjoy the game.

