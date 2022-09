El Google Pixel 7 ya tiene fecha oficial de presentación

Aunque, por especificaciones técnicas, siempre suele estar un pelín por debajo de lo que ofrecen los grandes tope de gama del mercado, Google ha sabido posicionar muy bien sus smartphones. Una relación calidad-precio destacable, algunas funciones avanzadas (especialmente en lo referido a fotografía), una integración perfecta de los servicios de la compañía del buscador… en fin, que hay bastantes razones por las que los móviles de Google son, generación tras generación, una buena opción.

Este año, el del debut de los Pixel 7 y Pixel 7 Pro ha sido, probablemente, el que más pronto empezamos a tener información sobre los mismos. Y es todavía no habían pasado dos meses de este 2022, cuando se produjo una importante filtración sobre ambos dispositivos. Probablemente, a consecuencia de esta filtración temprana, Google decidió hacer público un adelanto de esta generación durante el Google I/O, a principios de mayo.

Esto debería haber acabado con filtraciones y demás… pero no fue así. Muy al contrario, entre finales de mayo y principios de junio tuvimos noticia de varios prototipos de Pixel 7 y Pixel 7 Pro que se dejaron ver primero en eBay y, posteriormente, en Facebook Marketplace. Así, sin duda, esta es la generación de Pixel que más ha dado que hablar y, por lo tanto, de las más esperadas. Y aunque ya podíamos imaginar la fecha aproximada de su presentación, por fin tenemos la confirmación oficial de la misma.

It’s all coming together.

Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET.

Sign up for updates and add to your calendar: https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X

— Made By Google (@madebygoogle) September 6, 2022