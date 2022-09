iPhone 14: especificaciones, precio y todo lo que sabemos de lo nuevo de Apple

Apple presentará el iPhone 14 mañana a las 19:00, hora española (una hora antes para nuestros vecinos de las Islas Canarias). Se trata de uno de los eventos más esperados y más importantes del año, y como de costumbre lo vamos a cubrir en directo para que tengáis disponible toda la información, así que estad atentos a MuyComputer mañana a partir de esa hora.

La compañía de la manzana todavía no ha ofrecido ningún tipo de información oficial sobre los iPhone 14, pero la verdad es que llevamos a racha importante de filtraciones y de rumores que, en líneas generales, nos han dado todo lo que necesitábamos para hacernos una idea de lo que podemos esperar del nuevo producto estrella de Apple, y hoy quiero compartir con vosotros una cuidada recopilación con los detalles más fiables y más interesantes que conocemos hasta ahora, y que podrían cumplirse.

Toda la información que voy a compartir con vosotros tiene carácter oficioso, pero como os he comentado anteriormente es creíble y tiene bastante valor, así que merece la pena tenerla en cuenta. Si tras terminar de leer el artículo tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaremos a resolverla. Sin más preámbulos, entramos en materia.

Adiós iPhone 14 mini, hola iPhone 14 Max

Este va a ser uno de los cambios más importantes dentro de la serie iPhone de Apple. El modelo mini se ha mantenido como la opción más pequeña y más económica dentro del catálogo de la firma de la manzana, pero sus ventas han estado por debajo de lo esperado, y por ello se comenta que finalmente desaparecerá del catálogo de Apple con la llegada del iPhone 14. Si te preguntas cómo cubrirán los de Tim Cook el hueco que dejará este smartphone la respuesta es sencilla, con el iPhone 14 Max, un modelo que será todo lo contrario al modelo mini, ya que tendrá una pantalla de 6,7 pulgadas.

El final del iPhone mini es un movimiento comprensible y totalmente natural, ya que con el paso del tiempo el smartphone se ha convertido en un dispositivo eminentemente multimedia, y en este sentido el tamaño de la pantalla es clave para muchos usuarios. Los smartphones de pequeño tamaño perdieron hace años casi todo su sentido, y Apple ya tiene una opción económica para los que siguen «gustando» de este tipo de modelos, el iPhone SE, un terminal que además es relativamente económico.

Con todo sobre la mesa podemos sacar en claro que Apple presentará este año cuatro modelos distintos: el iPhone 14 «estándar», el iPhone 14 Max, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max.

Diseño, construcción y especificaciones del iPhone 14

Según numerosas informaciones que han respaldado incluso analistas tan prestigiosos como Ming-Chi Kuo, la compañía de la manzana mordida no va a introducir cambios importantes a nivel de diseño en los iPhone 14. Sin embargo, los modelos estándar y Max serán los que menos novedades traerán en este sentido, ya que en teoría mantendrán la muesca en la pantalla y adoptarán la misma línea y calidad de acabados que hemos visto en el iPhone 13. Puede que Apple decida cambiar la posición de las cámaras traseras, pero esto último no está claro y en cualquier caso sería una modificación sin importancia.

Los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max sí que tendrían cambios más importantes en este sentido. El primero vendría dado por la supresión de la muesca de la pantalla, que pasaría a convertirse en dos isletas «flotantes», una circular donde iría la cámara delantera y otra ovalada que albergaría los sensores y elementos de FaceID. Lo más curioso es que en una reciente filtración vimos que Apple podría utilizar los píxeles que separan a ambas isletas para crear una única isleta ovalada de mayor tamaño. Por simetría no quedaría nada mal, la verdad.

En lo que respecta a la calidad de construcción podemos esperar que los iPhone 14 estándar y Max vengan fabricados en aluminio y vidrio, mientras que los modelos Pro y Pro Max podrían dar el salto a un chasis de titanio, aunque mantendrían la capa de vidrio en la parte trasera. El titanio es más ligero y resistente que el acero.

Esa tendencia a minimizar las novedades en los iPhone 14 estándar y Max se mantendría a nivel de hardware, ya que en teoría estos utilizarán de nuevo el SoC Apple A15, y no recibirán mejoras importantes en el resto de sus especificaciones. Por contra, los modelos Pro y Pro Max sí que darían el salto al SoC Apple A16, y contarían con otras novedades relevantes.

Posibles especificaciones del iPhone 14

Pantalla de 6,1 pulgadas con resolución de 2.532 x 1.170 píxeles.

SoC Apple A15 con CPU de 6 núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia).

GPU Apple con cuatro núcleos.

Módem Snapdragon X65 (5G a 10 Gbps).

6 GB de memoria RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base.

Doble cámara trasera de 12 MP.

iOS 16 como sistema operativo.

Posibles especificaciones del iPhone 14 Max

Pantalla de 6,7 pulgadas con resolución de 2.778 x 1.284 píxeles.

SoC Apple A15 con CPU de 6 núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia).

GPU Apple con cuatro núcleos.

Módem Snapdragon X65 (5G a 10 Gbps).

6 GB de memoria RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base.

Doble cámara trasera de 12 MP.

iOS 16 como sistema operativo.

Posibles especificaciones del iPhone 14 Pro

Pantalla de 6,1 pulgadas con tecnología ProMotion y tasa de refresco de 120 Hz.

SoC Apple A16 con CPU de 6 núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia).

GPU Apple.

Módem Snapdragon X65 (5G a 10 Gbps).

6 GB de memoria RAM LPDDR5.

128 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base.

Triple cámara trasera, con una lente principal de 48 MP.

iOS 16 como sistema operativo.

Posibles especificaciones del iPhone 14 Pro Max

Pantalla de 6,7 pulgadas con tecnología ProMotion y tasa de refresco de 120 Hz.

SoC Apple A16 con CPU de 6 núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia).

GPU Apple.

Módem Snapdragon X65 (5G a 10 Gbps).

6 GB de memoria RAM LPDDR5.

128 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base.

Triple cámara trasera, con una lente principal de 48 MP.

iOS 16 como sistema operativo.

Todos los modelos contarán con soporte de Wi-Fi 6E, y se comenta que los modelos Pro y Pro Max podrían llegar al mercado con una versión base de 256 GB de capacidad de almacenamiento. Dado que existe controversia sobre esta información, nosotros seguimos poniendo como referencia un punto de partida de 128 GB, ya que es el que más credibilidad tiene ahora mismo.

Las diferencias entre los modelos estándar y Max y las versiones Pro y Pro Max son bastante claras, y como vemos irán más allá del diseño y la calidad de construcción. El iPhone 14 Pro y la versión Pro Max van a posicionar como alternativas premium al iPhone 14 y iPhone 14 Max, y también serán bastante más potentes que estos, ya que estarán equipados con el nuevo SoC Apple A16.

Por lo que respecta al apartado fotográfico las diferencias que marcarán los modelos Pro y Pro Max van a ser también bastante grandes, no solo por la inclusión de una cámara adicional, sino también porque estos utilizarán un nuevo sensor Sony de 48 MP en la lente principal, mientras que los iPhone 14 y iPhone 14 Max mantendrán el sensor de 12 MP que utiliza el iPhone 13. Veremos qué diferencias representa esto en la práctica, pero no hay duda de que van a ser grandes.

En cualquier caso, lo importante es que incluso en su modelo base el iPhone 14 va a ser un terminal muy potente, va a tener una calidad de construcción propia de la gama alta y va a ser compatible con las tecnologías más avanzadas del sector, incluyendo 5G y Wi-Fi 6E. Para el usuario medio este modelo va a ser casi con total seguridad el más interesante desde una perspectiva precio-prestaciones, sobre todo si se confirma la subida de precio de los modelos Pro y Pro Max.

¿Cuándo llegarán los iPhone 14? Vemos su posible fecha de lanzamiento y los precios de venta

Sabemos que la presentación del iPhone 14 va a tener lugar el 7 de septiembre, pero esto no equivale a una fecha de lanzamiento. Para entenderlo mejor vamos a recordar lo ocurrido con el iPhone 13, un smartphone que fue presentado el 14 de septiembre pero que no estuvo disponible en el mercado hasta el 24 de septiembre, es decir, diez días después de su presentación. Lo mismo sucedió con el iPhone 13 Pro.

Pues bien, es muy probable que con el iPhone 14 suceda exactamente lo mismo, es decir, que llegue unos días después de su presentación. Todavía no tenemos nada oficial, pero por las informaciones que he ido viendo hasta el momento todo parece indicar que el lanzamiento de este smartphone tendría lugar a partir del 16 de septiembre, nueve días después de su presentación. Es una fecha que tiene mucho sentido, aunque no esté confirmada oficialmente.

Con respecto al posible precio del iPhone 14 en sus diferentes versiones la verdad es que todavía tenemos muchas dudas, y eso que estamos a un día de su presentación. Se venía rumoreando que Apple iba a subir el precio de todos los modelos por la situación de la economía actual, pero en las filtraciones más recientes se habló de una subida de precio limitada a los iPhone 14 Pro y Pro Max, y se dijo que este encarecimiento sería menor de lo esperado.

Dado que ninguna de las dos informaciones puede ser desmentida voy a compartir con vosotros una estimación de precio fiable que recoge dos niveles, el mínimo posible y el máximo posible, siempre partiendo de esas filtraciones que he indicado anteriormente y que no terminan de ponerse de acuerdo.

iPhone 14: 909 euros o 949 euros.

iPhone 14 Max: 1.009 euros o 1.049 euros.

iPhone 14 Pro: 1.199 euros o 1.259 euros.

iPhone 14 Pro Max: 1.299 euros o 1.359 euros.

Ahora mismo las informaciones más creíbles son las que dicen que el iPhone 14 costará lo mismo que el iPhone 13 en su lanzamiento, 909 euros, y que los iPhone 14 Pro y Pro Max solo subirán 50 euros. Con todo, tened en cuenta que la paridad dólar euro y los impuestos (21% de IVA en España) podrían acabar haciendo que el coste final sea más alto de lo previsto.

¿Habrá problemas de disponibilidad con el iPhone 14?

Pues todo parece indicar que no. La escasez de semiconductores ya no es un problema grave, al menos cuando hablamos de nodos avanzados y de chips punteros, y ya sabemos que Apple puede permitirse cerrar acuerdos de suministro muy beneficios que al final le dan la posibilidad de alcanzar un alto nivel de producción.

Por otro lado, debemos tener también en cuenta que además de ese alto grado de producción es muy probable que la demanda del nuevo iPhone 14 no sea tan alta como la del iPhone 13, principalmente por la incertidumbre de la economía actual y también porque las novedades que tendrá frente al original serán muy limitadas, como ya hemos comentado.

Aquél que tenga un iPhone 12 o un iPhone 13 no tendrá razones de peso para dar el salto a un iPhone 14, y los que tengan un modelo anterior puede que prefieran esperar un poco más para ver si Apple definitivamente decide introducir un nuevo diseño con su sucesor, el iPhone 15. Al final este es un tema que depende de cada usuario y de sus preferencias y necesidades particulares, pero desde un punto de vista objetivo solo tendría sentido de verdad actualizar a un iPhone 13 desde un iPhone X o inferior.