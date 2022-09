Desarrolladores se solidarizan con Rockstar tras las críticas por el acabado gráfico de GTA 6

La filtración masiva de vídeos de GTA 6 ha generado mucho revuelo, no solo por el ansia que tienen muchos por jugarlo, sino también por el acabado gráfico mostrando, casi más propio de PS360 que de la actual generación de consolas compuesta por PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Rockstar no ha dudado en mostrar su descontento con la situación, hasta el punto de enviar avisos de eliminación a través de la DMCA (una las principales leyes federales que regulan los derechos de autor en Estados Unidos). Además, el FBI ha puesto en marcha una investigación para aclarar lo sucedido y capturar a los culpables.

Aparte del tema legal, lo que más ha dado que hablar ha sido el acabado gráfico del juego, el cual fue muy criticado por los usuarios que han visto los vídeos o al menos las capturas que todavía son fáciles de encontrar. Un usuario de Twitter llamado @Design4Mind317 ha argumentado que los gráficos son de las primeras cosas que se acaban en el desarrollo de un videojuego, así que era muy probable que GTA 6 terminara luciendo igual o parecido a como se ve en el material filtrado. Eso se suma al hecho de que el juego lleva presuntamente en desarrollo 4 años, así que se supone que está en un estado avanzado.

El mensaje de @Design4Mind317 fue respondido por algunas personas que trabajan en importantes empresas de la industria. Paul Ehreth, de Remedy, ha troleado lo dicho por @Design4Mind317 publicando un vídeo en el que se ve a Control claramente sin terminar, cosa que se aprecia en un acabado gráfico al que le queda bastante en muchos aspectos. Además, Ehreth ha recordado que Control ha sido premiado por su acabado gráfico, lo que da entender que no hay que juzgar de manera categórica un material que aún se encuentra en desarrollo.

Josh Kulinski, diseñador senior en Bungie, también ha troleado la afirmación de @Design4Mind317 a través de Twitter, mientras que Mark Darrah, productor en BioWare, confesó que Shepard no tenía cabeza más de dos años después de iniciar el desarrollo de Mass Effect 3. Por otro lado, la cuenta oficial de Cult of the Lamb en Twitter ha publicado un vídeo en el que se puede apreciar la mejora a nivel visual del producto final en comparación con las versiones de desarrollo.

«Graphics are the first thing finished in a video game»

Here’s what early versions of Cult of the Lamb looked like pic.twitter.com/F5EyEH6M9r

— Cult of the Lamb 🙏🐑👑 (@cultofthelamb) September 20, 2022