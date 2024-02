GTA 6 no llegará antes de abril de 2025

Ya han pasado algo más de dos meses desde que, por fin, Rockstar nos mostrara las primeras imágenes oficiales de GTA 6, la esperadísima nueva entrega de una de las sagas más populares, exitosas y polémicas de la historia del videojuego. Y con aquel primer avance, además de dejarnos con la boca abierta por la enorme evolución de su apartado gráfico con respecto a GTA V, Rockstar también nos dio una primera aproximación a sus planes en lo referido al lanzamiento: 2025 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Los que lo esperamos para PC, probablemente tendremos que esperar alrededor de un año.

En realidad, antes de este anuncio oficial Rockstar ya nos había dado algún indicio sobre los planes de lanzamiento de GTA 6, si bien no lo había hecho mediante un tráiler, un tweer misterioso, una nota de prensa ni nada por el estilo. No, la «confirmación» de que el juego vería la luz, como tarde, en marzo de 2025, tuvo su origen en una presentación de resultados de la compañía, en la que anunció una estimación de ingresos para su año fiscal 2025 (entre abril de 2024 y marzo de 2025, ambos inclusive) que apuntaba a un gran crecimiento en los mismos, algo que solo podía deberse al lanzamiento del juego.

Así, con la perspectiva de que GTA 6 debutaría durante el primer tercio de 2025, muchos empezaron ya a calentar motores, e incluso pudimos ver como algunos «espabilados» ya lo habían publicado, en preventa, en tiendas de códigos. Y como ya dije en aquel momento, precomprarlo, y además a un vendedor no oficial, por un precio inusitadamente alto, y sin garantía alguna, era una soberana estupidez. Pues bien, lo hayas precomprado o no, si lo estás esperando me temo que tengo malas noticias.

Como digo, la presentación de resultados de hace seis meses apuntaba, como tarde, a marzo de 2025. Sin embargo, según podemos leer en VGC, Rockstar ha modificado a la baja su previsión de ingresos para el año fiscal 2025. ¿Y qué quiere decir esto? Pues lo que estás pensando, que GTA 6 no llegará al mercado antes de abril de 2025, y de hecho podría incluso llegar a retrasarse hasta la Navidad (bueno, la prenavidad, para no perderse las ventas de esas fechas) de 2025. Y esto, claro, sin contar con que se puedan producir más retrasos.

La historia nos ha enseñado, no obstante, que las prisas no son buenas cuando hablamos de lanzar una superproducción (¿existe ya la categoría «cuádruple A»?), aunque al menos en este caso tenemos la tranquilidad de saber que GTA 6 no será intergeneracional. Mejor que Rockstar se tome todo el tiempo necesario para terminarlo como es debido, y mejor aún si además lo hace sin crunch de por medio.