Elon Musk quiere que Twitter recupere Vine

Para sorpresa de nadie, la entrada de Elon Musk en Twitter ha sido hipervitaminada. Esta mañana hemos sabido que quiere replantear el sistema de verificados, aunque puede que para emplearlo sea necesario, a partir de algún momento, ser usuario de Twitter Blue, cuya cuota mensual también quiere elevar hasta los 20 dólares. No parece la mejor solución, si bien es cierto que el sistema de verificados, hasta ahora, ha funcionado de una manera bastante errática.

Y ahora sabemos, por Business Insider, de otro de los planes de Elon Musk para Twitter: recuperar Vine. Y a diferencia de lo que acabo de comentar sobre el plan para los verificados, en esta ocasión no tengo reparo alguno en afirmar que me parece una gran idea. Es más, me parece una idea tan acertada que no entiendo como es posible que esto no se haya hecho antes, que a su vez es la evolución de lo ilógica que me pareció, en su momento, la decisión de Twitter de cerrar el servicio.

Por si no lo recuerdas, o si no lo conociste, Vine fue un servicio de vídeos cortos (con un máximo de seis segundos) comprado y puesto en marcha por Twitter a principios de 2013. En poco tiempo, fue capaz de adelantar en Twitter a Instagram, un hito más que considerable y, durante varios años, no dejó de sumar funciones (versión web, mensajes privados, etcétera). Sin embargo, los números (los económicos, en este caso) nunca llegaron a ser verdes y, en consecuencia, Twitter decidió cerrar Vine hace ahora seis años, en octubre de 2016.

Es cierto que las pérdidas económicas eran acusadas, 289 millones de dólares en su último trimestre, y que la plataforma había perdido «fuerza» frente a sus principales rivales, Instagram o Snapchat, pero también es cierto que la compañía, en vez de responder a dicha situación intentando reflotarlo, optó por echar el cerrojo, en una decisión que, históricamente, se ha mostrado tremendamente errónea. Y es que solo tenemos que observar el éxito actual de TikTok, para valorar todo el mercado que podría haber sido el de Vine.

Ahora, claro, el desafío es mucho más complicado, pues hablamos de un mercado más desarrollado, pero también con mucha y muy fiera competencia. Desde la antes mencionada TikTok hasta los exitosos Shorts de YouTube, el formato de vídeos de corta duración es, a día de hoy, la opción predilecta de muchos usuarios, especialmente de los más jóvenes, y entrar a competir en esa arena no parece sencillo.

A principios de este año, Jack Dorsey afirmó que el cierre de Vine es la decisión de la que más se arrepentía, y con razón. Y ahora, con Elon Musk al frente de Twitter, podría haber llegado el momento de revertirla. Como digo, veo complicado poder llegar a hacerse un hueco en dicho mercado, pero el simple hecho de intentarlo, aprovechando además la base de usuarios de Twitter, me parece todo un acierto por parte del multimillonario.