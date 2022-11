Los verificados de Twitter siempre han sido un tema de conversación recurrente entre los aficionados a las redes sociales. Durante los años, hemos visto cómo se activaban, desactivaban, reactivaban, volvían a congelarse, etcétera, los programas de verificación, y la falta de transparencia sobre el sistema para concederlos, reconocida por la propia red social hace ya algún tiempo, nunca ha actuado a su favor. Y, aún así, son muchos los usuarios que han querido obtenerlo, pues de algún modo otorga un cierto estatus en la red social del pajarito. Yo mismo, en algún momento, me he planteado optar al mismo, pero reconozco que mi irregularidad en el uso de Twitter nunca ha jugado a mi favor.

Sea como fuere, durante los últimos días, y tras el desembarco de Elon Musk en Twitter, las insignias de usuario verificado se han convertido en uno de los trending topics (en una expresión propia de la red social) en boca de todo el mundo. Y es que ya lo sabrás, uno de los planes para mejorar los ingresos pasa por hacer que las verificaciones vayan asociadas exclusivamente a Twitter Blue, la modalidad de pago del servicio. Su plan inicial era imponer una cuota mensual de 20 dólares pero, tras el enorme volumen de críticas que recibió el adelanto de esa medida, optó por un precio más comedido, ocho dólares mensuales.

El problema (bueno, uno de muchos en realidad) es que, a día de hoy, las cuentas verificadas tienen un enorme alcance, es decir, están disponibles en buena parte del mundo. Sin embargo, Twitter Blue solo puede ser contratado en Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, por lo que muchos verificados de otras regiones, estén o no estén interesados en contratar Twitter Blue, se preguntan qué ocurrirá con sus insignias de verificado una vez que se adopte el nuevo modelo. El sentido común nos lleva a pensar que deberían mantener sus insignias, al menos hasta que puedan contratar Twitter Blue, pero claro, confiar en que primará el sentido común es, paradójicamente, una insensatez.

Hopefully, less than a month — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022

Ahora bien, es posible que no sea necesario esperar demasiado tiempo para resolver ese problema. Y es que, ante una pregunta sobre cuanto tardará Twitter Blue en llegar a India, Elon Musk ha respondido «Con suerte, menos de un mes«, dando así una muestra más de su, sin duda, más que ambicioso plan para mejorar la monetización de la red social, un problema que sin duda le debe estar restando horas de sueño, tal y como ya planteamos hace un par de días.

Personalmente, me parece un error vincular el verificado al pago de una cuota mensual. Es cierto que, como he indicado al principio, durante muchos años ha faltado transparencia y, probablemente, se haya concedido de manera arbitraria en más de una ocasión. Sin embargo, y salvo excepciones, sí que tiende a ser un elemento que aporta valor, tanto por reconocer a personas destacables en su ámbito, como para identificar rápidamente cuentas falsas, que emulan ser las de personalidades reconocidas.

No obstante, que Musk pise el acelerador en lo referido al despliegue global de Twitter Blue sí que me parece un acierto. Nunca he entendido, y ya lo he dicho en ocasiones anteriores, que su alcance geográfico siga siendo tan limitado, cuando ya ha pasado más de un año desde su lanzamiento. Quizá el plan de Musk sea demasiado ambicioso, pero esto, este punto en particular, me parece una respuesta lógica al defecto, en este sentido, de la anterior junta directiva.