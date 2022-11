Gear of War tendrá película y serie en Netflix

Gears of War es, sin duda, una de las sagas más relevantes en lo referido a exclusivos de Microsoft, con permiso, siempre, de Master Chief (no confundir con el programa de cocina POR FAVOR), una saga que precisamente hoy está de celebración, pues se cumplen 16 años desde su lanzamiento global (aunque en algunas regiones debutó unos días antes), tal día como hoy, un siete de noviembre, pero de 2006, en su versión para Xbox 360 (la versión para Xbox One debutó justo un año después).

Desde entonces, y contando el primero de la serie, son seis los títulos de la serie principal, a los que debemos sumar otros como Gears Tactics o el proyecto cancelado de Gears Of War Exile, que pretendía llevar la franquicia al ecosistema de Kinect. Así, con altos y bajos, es indudable que Gears of War ha dejado una impronta más que evidente en el sector y que, en consecuencia, es una de las referencias que no pueden faltar nunca al hablar de las sagas más relevantes de juegos.

Así, y como consecuencia de su éxito y para celebrar su cumpleaños, la saga ha recibido un inesperado pero celebrado regalo ya que, como podemos leer en The Verge, Microsoft y Netflix han llegado a un acuerdo para producir una película live-action y una serie de animación dirigida a adultos de Gears of War. Y si esta primera fase sale bien, será solo el principio, pues en los planes de ambas compañías se contempla la producción de más contenidos (aunque se desconoce el formato de los mismos) basados en la franquicia. Y sí, no es la primera vez que se escucha hablar de un movimiento similar, pero en esta ocasión sí que se ha confirmado.

No hay información, eso sí, ni de argumentos ni de fechas, por lo que es posible que todavía tengamos que esperar un tiempo hasta que lleguen a la parrilla de Netflix. Sí que sabemos, eso sí, que Netflix está trabajando directamente con The Coalition, el estudio de Xbox Games Studios directamente responsable de la franquicia Gears of War. Esto no es una indicación inequívoca de la producción vaya a ser capaz de llevar todo lo bueno de los juegos a la película y a la serie, pero al menos sí que es una buena señal, en el sentido de que ambas producciones estarán bien integradas, argumentalmente, en el contexto de la franquicia (o al menos así debería ser).

Este nuevo movimiento se suma a las ya múltiples producciones de Netflix basadas en juegos. La más reciente es la bastante exitosa Cyberpunk 2077 Edgerunners, inspirada, más que basada, en el juego de CD Projekt RED, pero también debemos recordar Arcane, que llevó al audiovisual uno de los juegos más exitosos de los últimos años, League of Legends, así como los proyectos actualmente activos, como la película basada en BioShock y la serie de Assassin’s Creed, entre otros.

Si te ocurre como a mí, que ya peinas canas, quizá recuerdes los tiempos en los que eran las desarrolladoras de videojuegos las que se inspiraban en los grandes éxitos de la cartelera. Ver que, a día de hoy, este fenómeno se produce principalmente en el sentido inverso, es una clara señal de cuanto ha crecido el sector del juego desde aquellos lejanos años ochenta y noventa.