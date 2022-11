YouTube Music y Premium superan los 80 millones de suscriptores

YouTube está de enhorabuena, y es que tanto YouTube Music como YouTube Premium siguen creciendo a buen ritmo en lo que a usuarios de pago se refiere, una obviedad en el segundo caso, pero una realidad en ambos. Según estos datos, son 80 millones de usuarios de pago los que ha conseguido reunir la oferta audiovisual de Google.

La información la publica Variety en exclusiva y no aclaran cuántos de esos 80 millones de usuarios lo son de YouTube Music Premium y cuáles de YouTube Premium a secas, aunque todo parece apuntar que la mayoría lo serán del segundo, dada la pequeña diferencia de precio entre uno y otro y las ventajas de adquirir el plan completo, en modaldiad individual o familiar.

Para más datos, el precio mensual de la suscripción a YouTube Music es el mismo de otros servicios del estilo, 9,99 euros al mes, mientras que el de YouTube Premium es de 11,99 euros al mes e incluye, además del acceso sin publicidad a YouTube Music el acceso sin publicidad a todo YouTube, por lo que sale mucho más a cuenta, habida cuenta, valga la redundancia, de la creciente cantidad de anuncios que está metiendo Google en YouTube.

Cabe señalar que al igual que YouTube, YouTube Music puede ser utilizado de manera gratuita, con publicidad y otras limitaciones, alguna tan odiosa e incomprensible como la reproducción en segundo plano y que se esperaba que la compañía eliminase, aunque no lo ha hecho. Por otro lado, el precio de YouTube Premium ha comenzado a subir, lo cual puede tener sus consecuencias en el crecimiento que nos ocupa.

Amazing momentum for @YouTube: we’ve surpassed 80 million Premium/Music subscribers globally, including trialers, an increase of 30 million from last year. https://t.co/T8bWjDhZdG

— Sundar Pichai (@sundarpichai) November 9, 2022