Google devuelve, por error, pagos de Stadia Pro

Ya han pasado cerca de dos meses desde que Google anunciara el cierre de Stadia, su servicio de juego en la nube que nació con muy buenas intenciones, pero que por un cúmulo de circunstancias nunca llegó a despegar. Y es que es cierto que el servicio funcionaba bastante bien (y aquí hablo por experiencia propia) si contabas con una buena conexión, y que tuvo algunas ofertas muy interesantes, como aquella que permitía comprar Cyberpunk 2077 y obtener, gratuitamente, el mando bluetooth de la plataforma y un Chromecast. Todo, por el precio de salida del juego.

Una comunicación mejorable, un catálogo que no llegó a crecer lo suficiente y algunas decisiones difíciles de entender, junto con la pujante competencia de GeForce NOW, Xbox Cloud y Amazon Luna, condenaron a Stadia al ostracismo y, como consecuencia inevitable (recordemos que a Google no le tiembla el pulso a la hora de decidir el cierre de cualquier servicio), a su desaparición. Pocos meses antes se afanaban en afirmar que esto no iba a ocurrir, pero al final la realidad acabó imponiéndose.

La buena noticia, dentro de que el cierre del servicio es una mala noticia, es que Google decidió hacer las cosas bien, dando un margen de tiempo desde el anuncio hasta el cierre y reembolsando todas las compras de los usuarios en el servicio, incluso las de aquellos usuarios que ya no tengan cuenta en el servicio, siempre que puedan acreditar dichas compras con determinados datos de dichas operaciones. Los reembolsos se iniciaron hace dos semanas y, en mi caso personal, puedo afirmar que ya he recibido en mi cuenta del banco el dinero que aboné, en su momento, por el pack de Cyberpunk 2077 y por Terraria, las dos compras que había hecho en Stadia.

La única excepción, en lo referido a los reembolsos, es que estos no se producirían con las suscripciones de Stadia Pro, la versión del servicio que incluye una biblioteca de juegos a los que puedes acceder mientras seas suscriptor, al estilo de Xbox Cloud. Ya lo planteamos en su momento y resulta bastante lógico, pues dichas cuotas han proporcionado acceso a un servicio y, por lo tanto, se entienden como disfrutadas. Si cualquier otro servicio cierra sus puertas, tampoco tendría sentido reclamar por las cuotas de uso del mismo hasta el momento. Distinto es con la compra de juegos y de hardware.

SIn embargo, y según podemos leer en Gizmodo, se ha debido producir algún fallo en los procedimientos y, en consecuencia, Google ha devuelto a algunos usuarios el dinero pagado por sus suscripciones a Stadia Pro. No parece, al menos de momento, que haya demasiados casos, y los identificados hasta ahora han tenido lugar principalmente en Reino Unido, pero dado que el proceso de reembolsos todavía está dando sus primeros pasos, cabe la posibilidad de que se hayan producido o se vuelvan a producir más casos, aunque seguramente Google ya estará trabajando en averiguar la razón de este fallo para que no se repita.

La buena noticia para aquellos usuarios que han recibido esos inesperados reembolsos es que Google ha confirmado que no se les pedirá que devuelvan el dinero, asumiendo de este modo que es su responsabilidad y que, por lo tanto, deben hacerse cargo de los costes del error. Así, de nuevo nos encontramos con una decisión que merece ser valorada positivamente, pues también podría haber actuado en sentido contrario, intentando recuperar el dinero de esos reembolsos erróneos.