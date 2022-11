¿Tuits de hasta mil caracteres? Elon Musk lo tiene sobre la mesa

Siguen habiendo novedades que contar sobre Twitter y en positivo o, al menos, en afirmativo, y es que si bien no está claro si lo de tocar de manera tan notable un elemento característico de la plataforma como es el límite de caracteres, la propuesta está sobre la mesa, según ha confirmado Elon Mousk, motor indiscutible del cambio en la red social desde su compra.

Si hace un par de semanas nos hacíamos eco de dos novedades en las que ya se estaría trabajando como son el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos y el «facilitar los mensajes largos«, hoy los tiros van por esta última, pero de una manera no prevista. Porque ¿en qué consiste eso de facilitar los mensajes largos? No es tan sencillo.

Como sabrá todo el mundo, Twitter se hizo popular con, entre otros sobrenombres, la red social de los 140 caracteres, una seña de identidad esta de los mensajes cortos, casi telegráficos, que con el tiempo se dilató hasta el doble, hasta los 280 caracteres actuales. Sin embargo, este límite sigue siendo insuficiente para transmitir determinado tipo de mensajes. La cuestión es cuánto más se puede ampliar sin que la plataforma pierda su esencia.

Con esta última puntualización en mente, el facilitar los mensajes largos, tal y como se planteó, tiene su lógica, ya que la idea gira en torno a «que el compositor de Twitter se expanda automáticamente a un hilo cuando el conteo de caracteres se acerque al límite de 280». Es decir, el límite -y por ende, la esencia- se mantiene, pero se simplifica la operación para quien desee transmitir mensajes más extensos.

It’s on the todo list — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

No obstante, podría haber un cambio sobre la mesa mucho más atrevido de lo esperado y, por lo tanto, más delicado por lo que conlleva en su fondo y forma: el aumento hasta los mil caracteres por mensaje, según ha confirmado Elon Musk ante la propuesta de un usuario en Twitter.

La propuesta, eso sí, es un poco más compleja que simplemente dejar que la gente escriba hasta el nuevo límite y Twitter se convierta en la red de los tochos…, pero solo un poco más: consistiría en permitir los mil caracteres, pero mostrar solo 280 por defecto y añadir un botón para expandir el resto del texto. Pero decimos podría y consistiría, todo en condicional, porque aun cuando Elon Musk dice no solo que lo están considerando, sino que el cambio ya está en su lista de tareas para Twitter, sería el más profundo de todos los que ha imprimido la nueva dirección en el poco tiempo que llevan al frente de la compañía. Un cambio tan profundo que sí atentaría contra la idiosincrasia de Twitter, a pesar de que se trata de una demanda histórica por parte de muchos usuarios. Es por ello que vale la pena cogerlo con pinzas, porque no parece tan sencillo de aplicar como de decir. Pero habrá que ver, la red social no pasa por sus mejores momentos y algo así podría ser un revulsivo a futuro.

Ahora te pregunto ¿qué te parece? El anterior párrafo, digo. ¿Lo ves muy largo? Tiene 999 caracteres. El anterior, 281.