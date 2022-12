Descubre cuáles serán los juegos de eSports más importantes en 2023

El mundo de los eSports, también conocido como deporte electrónico, ha vivido una enorme evolución en las últimas cuatro décadas. En sus orígenes el deporte electrónico tuvo una popularidad muy reducida y el grado de participación y de seguimiento de los eventos era muy pequeño. Hubo excepciones, pero estas se limitaron a casos muy concretos.

Hace unos años era imposible vivir de los eSports, esa idea era una fantasía, un sueño imposible que hoy, al final, se ha convertido en realidad. No fue un camino sencillo, pero la escalada en popularidad que ha vivido este mundo ha sido tan grande que hoy en día atrae a millones de personas y se ha convertido en uno de los grandes pilares para numerosas marcas y gigantes del sector tecnológico.

En sentido estricto, podemos decir que este mundo empezó a crecer en aceptación y en popularidad a finales de los años noventa, y a principios del año 2000 se celebraron eventos que ya dejaron claro su potencial. Sin duda mis favoritos en aquella época fueron los enfrentamientos entre los grandes jugadores surcoreanos del mítico Starcraft.

A partir de ahí vivieron un enorme apogeo que culminó en una auténtica explosión de popularidad, y se convirtieron en algo que hoy mueve a millones de personas. Si crees que exagero te dejo un dato reciente, la final del League of Legends 2022 World Championship fue seguida en vivo por más de 5,1 millones de personas.

¿Impresionado? Pues eso no es todo, como dije anteriormente también se ha convertido en una forma de vida para muchos profesionales que entrenan día a día como cualquier deportista tradicional, y en España tenemos un evento Esport Gamergy muy importante que se celebra de forma periódica en IFEMA MADRID y que este año dará el salto a Argentina y México, Gamergy.

¿Cuáles serán los juegos más populares en 2023 dentro del mundo de los eSports?

Dentro de toda esa evolución que ha vivido el sector, hemos visto el auge y la caída de numerosos juegos que, al final, no fueron capaces de mantener el interés del gran público. Otros, sin embargo, no solo han mantenido su popularidad con el paso de los años, sino que además la han incrementado y se han convertido en los grandes pilares del mundo de los eSports.

A día de hoy títulos como FIFA, Rocket League, TeamFight Tactics, Clash Royale, Brawl Stars, Fortnite, League of Legends, Valorant, Overwatch 2, Apex Legends, CS: GO y DOTA 2 forman parte del «núcleo duro» de los eSports, es decir, merecen ser considerados como algunos de los más populares y de los más importantes dentro de su categoría, y esta realidad no va a cambiar en absoluto en 2023, mantendrán su relevancia a lo largo del año que viene y seguirán moviendo a millones de fans.

Esos juegos son el presente y el futuro de los eSports, un futuro que tiene una pinta brillante, ya que según las últimas estimaciones se espera que su valor pase de los 1.000 millones de dólares, cifra registrada a finales de 2021, a 1.700 millones de dólares en 2024. Si esta previsión se cumple el mundo del deporte electrónico habrá incrementado su valor en un 70% en tan solo dos años. También se ha venido barajando la posibilidad de incluir el mundo de los eSports en los Juegos Olímpicos, aunque esto representa importantes desafíos que todavía no han sido resueltos.