El gigante de Redmond sigue embarcado en una operación complicada, la compra de Activision Blizzard. Durante los últimos meses os hemos ido contando los movimientos más importantes que se han ido produciendo en este sentido, y hemos visto que Sony está intentando frenar por todos los medios dicha operación. Para conseguirlo no ha dudado en tirar de hipocresía y de argumentos que resultan totalmente cuestionables, como desmerecer a Nintendo.

A pesar de todos los problemas que está teniendo que afrontar Microsoft la compañía no piensa dar su brazo a torcer. Sabe que la compra de Activision Blizzard es algo fundamental para mejorar su posición en el mundo de los videojuegos, y tiene claro que las franquicias de dicho gigante del entretenimiento son clave en este sentido. Con esto en mente no me sorprende que la compañía de Redmond esté dispuesta a llegar a los tribunales si la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) intenta bloquear la operación de compra.

Las primeras informaciones indican que todavía no se han producido conversaciones entre Microsoft y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, así que es pronto para sacar conclusiones. No obstante, según Bloomberg el personal de la FTC está atando cabos y podría completar su investigación en breve, lo que significa que no tardaría demasiado en emitir una resolución con diferentes recomendaciones que, posteriormente, tendría que se votada por los comisionados de dicho ente.

Si la FTC decide bloquear la operación de compra en Microsoft tienen claro que van a recurrir a los tribunales, y en esta batalla legal el gigante de Redmond podría llevarse el gato al agua. Al final, lo importante que debemos sacar en claro de todo esto es que Microsoft está decidida a comprar a Activision Blizzard, y que para conseguirlo está dispuesta a quemar hasta el último cartucho.

Según la fuente de la noticia Microsoft espera completar la compra de Activision Blizzard en seis meses, es decir, antes de terminar el mes de junio del año que viene. Por su parte, expertos y analistas están convencidos de que esta operación llegará a buen puerto, pero sostienen que la compañía de Redmond se verá obligada a hacer importantes concesiones para lograr su objetivo. Una de las más importantes en este sentido sería garantizar la llegada de Call of Duty a PlayStation durante al menos una década.

Tanto Microsoft como Activision Blizzard han defendido por activa y por pasiva que esta operación de compra no afectará a la libre competencia, que pensar esto es absurdo y que de hecho tendrá el efecto contrario, ya que será algo beneficioso para la industria y para los jugadores. Sobre el papel una empresa como Activision Blizzard seguirá necesitando vender juegos, y para cumplir ese objetivo estos tendrán que ser multiplataforma.

Esa base nos dice que el impacto real de esa operación de compra no sería tan grande como Sony quiere hacernos creer. Por otro lado, el hecho de que Microsoft se haya mostrado a favor de llevar Call of Duty a Nintendo Switch ya dice mucho de las intenciones que tiene el gigante de Redmond. Llegados a este punto no puedo evitar preguntarme qué ocurriría si esta situación se estuviese viviendo al revés, es decir, si fuese Sony la que quisiera comprar a Activision Blizzard.