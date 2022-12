¿Tuits de hasta 4.000 caracteres? Elon Musk dice que sí

Misma historia, más caracteres. Muchos más, de hecho, y es si la otrora famosa red social de los 140 caracteres, ahora de los 280 caracteres, planeaba un salto importante en esta característica limitación, lo de ahora roza la locura… O tal vez no, pero habida cuenta de cómo se las gasta el nuevo jefe cabe preguntarse cuánto de realidad tiene esto.

Como recogíamos en la noticia enlazada más arriba, Elon Musk había confirmado un cambio en las limitaciones de los tuits: de los 280 a los 1.000 caracteres, un salto que como apuntamos en esa noticia, era realmente notable por cómo podía cambiar la idiosincrasia de Twitter, conocida por su enfoque ‘telegrámico’, en referencia a los viejos telegramas y lo importante de condensar el mensaje todo lo posible.

Es un hecho, sin embargo, que todo tiene sus límites y los de transmitir determinados mensajes en la plataforma del pajarito no son menores, al punto de haber popularizado la creación de hilos -sucesiones de mensajes del mismo autor- para contar cualquier historia que vaya más allá de una oración un poco extensa. Es más, ese fue el primer aspecto en el que dijeron estar trabajando en Twitter.

No obstante, parece que lo de facilitar la creación de hilos no es una solución idónea, o no lo es para todos los casos y el aumento del límite de caracteres sigue sobre la mesa, pero cuadriplicando la apuesta. O sea que ya no hablamos de pasar de los 280 a los 1.000 caracteres, sino de los 280 a los 4.000 caracteres nada menos.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

Así lo ha confirmado Elon Musk en respuesta a la pregunta de un usuario, como tantas veces ha hecho antes. Pero como tardan tanto en implementar estos cambios, surge la duda. Tampoco sería la primera vez que el hombre más rico del mundo dice cosas que no se cumplen. Sin embargo, en esta ocasión muchos de los entendidos en Twitter lo dan por plausible.

Las propuestas son muchas, sí, pero esto de los 4.000 caracteres roza lo demencial… atendiendo a la historia y formas de Twitter, claro está. Habrá que verlo cuando se aplique, si es que se llega a aplicar. Ya se explicó que no se vería el tocho tal cual, sino que se respetaría la vista de 280 caracteres y se añadiría un botón para expandir el resto del mensaje.

¿Cuánto ocupan 4.000 caracteres, te preguntas? Ve arriba del todo, a la primera frase, y pincha en ese enlace. Ahí verás un ejemplo de la que era la primera propuesta, la de los mil caracteres… y multiplícala por cuatro. Te adelanto que da para escribir una nota tan larga como esta y bastante más que esta, dependiendo de las palabras escogidas.

Ahora solo falta que algo de lo dicho por Musk se concrete, y de momento solo Twitter Blue parece ser una prioridad, como por otra parte es obvio, tanto por los números rojos de la red social, como por el interés de su nuevo dueño por revertir la situación. ¿Lo hará sin más problemas? La tendencia advierte de los contrario.