Nada más leer el titular de esta entrada habrá quien se pregunte, de manera retórica, por supuesto, cuándo Windows no ha sido spyware. Pero lo cierto es que a medida que pasan los años y se suceden las versiones del sistema operativo de Microsoft, todo va a peor en este sentido. Windows 11 es, por lo tanto, de lo peor que hayamos visto nunca.

Pero esto no lo digo yo. O no lo digo solo yo. No obstante, antes de entrar en materia, me gustaría recordar en qué consiste concretamente el spyware, el software espía. Según recoge Wikipedia en la entradilla de su artículo dedicado a describir ese concepto:

Spyware (acrónimo de software espía) es un software con comportamiento malicioso que tiene como objetivo recopilar información sobre una persona u organización y enviarla a otra entidad de una manera que perjudique al usuario, por ejemplo, violando su privacidad o poniendo en peligro la seguridad de su dispositivo. Este comportamiento puede estar presente en malware, así como en software legítimo. […] El spyware se asocia frecuentemente con publicidad […]. Debido a que estos comportamientos son tan comunes y pueden tener usos no dañinos, proporcionar una definición precisa de spyware es una tarea difícil.

Vale la pena recordarlo, porque es muy fácil recurrir al «spyware es software que espía» porque si bien la descripción es acertada, se queda muy corta ante un asunto complejo como es este. Y es que lo de «violar la privacidad» puede darse de muchas maneras y no todas son dañinas por igual.

Por ejemplo, mucha gente acepta perder algo de su privacidad para poder acceder a productos y servicios de manera gratuita o más barata y ello tampoco supone una calamidad. Al menos, por ahora. Pero volvamos con Windows, que es lo que nos ocupa… para mal, de acuerdo a los expertos del canal británico de YouTube The PC Security Channel.

La pregunta de si Windows se ha convertido en spyware de hecho, es suya y la contestan con un análisis del tráfico saliente de Windows 11 con el sistema recién instalado, cuando el usuario ni siquiera ha abierto una aplicación. O como ellos dice, con lo que se va a encontrar -sin percatarse de ello, claro- cualquier usuario que compre un PC nuevo con Windows 11.

En esencia, el análisis que realizan es bien conocido y se basa en filtrar el tráfico saliente de un equipo. Y lo que se encuentran en un Windows de fábrica son múltiples y constantes conexiones a todo tipo de sitios, desde los propios de Microsoft a Amazon, sitios de publicidad, páginas de distribuidos de soluciones de seguridad… Una metralleta de conexiones no solicitadas sin parangón en la trayectoria del sistema.

La prueba es interesante porque para ilustrar cómo ha evolucionado la cosa -para mal, cabe insistir- la repiten con Windows XP, observando cómo el veterano se conecta solo a Windows Update y a un par de inofensivos servicios más. De la noche al día, vaya; y aunque se puede argüir que la comparación no tiene sentido por todo lo que ha cambiado todo a lo largo de los años, es un indicativo de que vamos a peor.

A continuación puedes ver el vídeo completo, pero si no te manejas con el inglés, te lo resumo: conexiones indiscriminadas a sitios que te van a rastrear gracias a Windows 11 y todo ello sin medias apenas uso del mismo. Que sí, que muy probablemente al aceptar las condiciones de uso hayas otorgado permiso para que hagan lo que les dé la gana, pero…