Microsoft empieza a subir el precio de Xbox Series X y Series S en Europa

Hace unas semanas vimos que Microsoft había decidido subir el precio de Xbox Series X y Xbox Series S en Japón, un movimiento que era importante porque, como os contamos en su momento, dejaba la puerta abierta a una posible subida de precios en otros países, algo que, al final, se ha confirmado, ya que el gigante de Redmond ha subido el precio de ambas consolas en Suecia, un país que es miembro de la Unión Europea.

El precio de Xbox Series X en Suecia era de 517 euros al cambio, y el de Xbox Series S ascendía a 326 euros. Tras la subida de precio que ha aplicado Microsoft ambas consolas pasan a costar, respectivamente, 562 euros y 353 euros. La subida de precio ha sido de 45 euros en el caso de Xbox Series X y de 27 euros en el caso de Xbox Series S. La subida no ha sido muy grande, pero se deja notar y afectará a todos aquellos que quieran comprar una de esas consolas a partir de hoy.

En el fondo esto no debería sorprendernos. Microsoft ya anunció en su momento que en algún momento iban a tener que ajustar los precios de ciertas cosas, palabras que salieron de la boca del mismo Phil Spencer, jefe de la división Xbox. No obstante, el ejecutivo no apuntó directamente a ningún mercado concreto, así que el alcance de ese ajuste (al alza) de precios sigue sin estar definido. Veremos cómo evoluciona en los próximos meses, pero es probable que al final los precios acaben subiendo en buena parte del territorio de Europa.

Por lo que respecta a los juegos, también se produjo una subida de precio como recordarán nuestros lectores habituales. Los títulos first party exclusivos para Xbox Series X y Xbox Series S serán, desde principios de este año, 10 euros más caros. Esto afectará a juegos muy esperados como Forza Motorsport, Redfall y Starfield, que tendrán un precio de 69,99 euros.

De momento no tenemos noticias de que el precio de Xbox Series X y Xbox Series S vaya a subir en España, pero creo que esa primera subida de precios en nuestro vecino del norte es una señal bastante clara de que podría ocurrir tarde o temprano. Si teníais pensado comprar cualquiera de esas consolas sería buena idea no esperar demasiado, ya que al final puede que os acabéis encontrando con una subida de precio. Ahora mismo, Xbox Series S sigue a la venta por debajo de su precio recomendado, y Xbox Series X se puede comprar con el pack Forza Horizon 5 por 559 euros.