¿Qué esperamos de Apple Music Classical?

Como ya te contamos hace unos días, Apple Music Classical ya está muy cerca de debutar. Lo hará el próximo 28 de marzo, y todos los usuarios de iOS que lo deseen ya pueden «precomprar» la app (lo escribo entre comillas porque es gratuita), que se descargará automáticamente en sus dispositivos cuando ya esté disponible, dentro de poco más de dos semanas. De momento no hemos visto una versión de la misma para Android, por lo que quizá en Apple hayan decidido que esta experiencia sea exclusiva para los usuarios de iOS, aunque entiendo que esto podría enfadar a parte de los usuarios de Primephonic.

La app que dará acceso al catálogo de música clásica de Apple llega con retraso frente a lo inicialmente previsto, pues recordemos que Apple, al llevar a cabo la compra de Primephonic, afirmó que esta app exclusiva se lanzaría a lo largo de 2022. Dice el refranero, en estos casos, que nunca es tarde si la dicha es buena. Peto claro, de momento solo sabemos lo que Apple nos ha contado en la ficha de la app de Apple Music Classical en la App Store. Y lo cierto es que el adelanto es prometedor, aunque tendremos que esperar a poder probarla para hacer una valoración real del servicio.

Recordemos, no obstante, que el catálogo de música clásica de Apple es plenamente accesible desde Apple Music, algo que ha ocasionado que haya quienes se pregunten si era necesario crear una app específica para este género musical. ¿Por qué Apple Music Classical y no otras versiones específicas para los géneros musicales más escuchados? Apple Music Rock, Apple Music Jazz, Apple Music Urban… seguro que cada una de ellas encontraría un buen puñado de usuarios incondicionales.

Hay quienes afirman, con bastante sentido, que la principal razón de ello es satisfacer la demanda de los antiguos usuarios de Primephonic. Esto, por supuesto, es cierto, pero no es que los usuarios de dicho servicio quieran contar con una app específica por elitismo o razones similares (he llegado a leer que es porque podrían llegar a ofenderse si entre los resultados de sus búsquedas se pudiera colar, por ejemplo, el éxito más reciente de Rosalía, algo verdaderamente absurdo). No, la razón de demandar una app como Apple Music Classical es que, en realidad, sí que es más que necesaria.

Para entenderlo es necesario comprender las diferencias entre la música clásica y el resto de estilos musicales. Pongamos que, por ejemplo, quieres escuchar Whole Lotta Love, de Led Zeppelin. Sencillo, ¿verdad? Solo tendrás que escribir la canción y el grupo en el cuadro de búsqueda, de manera inmediata se mostrará la canción que buscabas y podrás empezar a escucharla. Y lo mismo con Delirio de grandeza de Rosalía, Telegraph Road de Dire Straits, Al son de una guerra de Nena Daconte y Never let me down again de Depeche Mode.

No es lo mismo si buscas, por ejemplo, Stabat Mater de Pergolesi, el Adagio para cuerda de Samuel Barber o el siempre presente Canon de Pachelbel. Cualquiera de estas búsquedas te devolverá una enorme lista de resultados sin un criterio específico de ordenación salvo, en algunos casos, la popularidad de cada una de dichas versiones. Diferentes intérpretes, directores, grabaciones en estudio y en directos… Te invito a revisar, por ejemplo, la cantidad de versiones del Adagio de Albinoni en cualquiera de las principales plataformas.

Así, hay dos aspectos que serán fundamentales para el éxito de Apple Music Classical: gestión de catálogo y curación de contenidos. Apple debe ofrecer una experiencia de búsqueda directa y de exploración del catálogo que respondan a un criterio distinto al empleado en el resto de géneros musicales de Apple Music. Un criterio que debe ajustarse como un guante a la singularidad de este género, algo que solo logrará si ha sumado todo el feedback de la comunidad y una lista de editores realmente destacable.

Si lo han hecho bien, Apple Music Classical puede ser tanto la app que esperan los amantes de la clásica, como una importante cantidad de usuarios a los que les gustaría conocer mejor el género, pero que por ahora solo cuentan con una pocas listas al estilo de «Las 101 piezas de música clásica que debes escuchar antes de morir». ¿Lo habrán conseguido? Lo sabremos en poco más de dos semanas.