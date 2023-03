Ya puedes probar el nuevo Bing sin esperas

Microsoft sigue manteniendo el nuevo Bing en pruebas, algo comprensible dado que todavía queda trabajo por hacer, y que además se realizan cambios a diario, tanto en el modelo de IA que emplea, y que como te contamos ayer se basa en GPT-4, como en las funciones del mismo. La última, a este respecto, es que ya se han incrementado hasta 15 el número de mensajes por conversación, en una clara señal de que los planes de la compañía pasan por hacer posibles conversaciones mucho más largas. A este respecto debemos recordar que, en su lanzamiento, no tenía límite en este sentido, pero que tras la identificación de algunos problemas, se impuso una férrea limitación, de tan solo cinco, que no obstante ha ido creciendo desde entonces.

Cada vez resulta más evidente que Microsoft, y también OpenAI, han sabido sacarle bastante ventaja a Google, que ya ha anunciado tanto Bard como la integración de nuevas funciones basadas en IA en Docs y Gmail, pero en ambos casos solo para un pequeño grupo de probadores de confianza, y sin fecha (al menos pública) para su llegada al común de los usuarios, aunque sea en fase beta, con todas las implicaciones que ello conlleva.

El día del anuncio del nuevo Bing, Microsoft abrió una lista de espera, y las primeras invitaciones empezaron a llegar menos de una semana después de dicho anuncio. Desde entonces se ha mantenido este sistema para poder acceder al servicio, con un tiempo de espera indeterminado que, eso sí, era posible acelerar siguiendo las recomendaciones dadas por Microsoft para este fin.

Como decía, todavía es necesario inscribirse en la lista de espera para probar el nuevo Bing, algo que puedes hacer pinchando en este enlace, pero desde hace unas horas, tras hacer click en el botón para inscribirnos en el programa de prueba del nuevo Bing recibiremos acceso de manera inmediata. He realizado la prueba con dos cuentas de Microsoft que no contaban con acceso y no se habían inscrito en la lista previa, y en ambas he podido acceder en ese mismo momento al chatbot.

Este es un movimiento muy osado por parte de Microsoft. Es cierto que, de momento, sigue limitando el acceso al mismo a Microsoft Edge (aunque aquí te contamos cómo saltarte esa limitación), pero dado el enorme interés que ha sabido suscitar con el nuevo Bing, podemos esperar que su uso crezca en volumen de usuarios de manera más que sustancial, y precisamente en un momento en el que, debido a que se basa en GPT-4, serán muchas más las personas que querrán probarlo.

Así, si tenías curiosidad por el nuevo Bing y/o por GPT-4, pero por la razón que sea no te habías inscrito en la lista de espera, la buena noticia es que ya puedes acceder de manera inmediata. Eso sí, como ya adelantábamos ayer, al menos de momento el chatbot no cuenta con todas las funciones del nuevo modelo de OpenAI, como la posibilidad de realizar consultas combinando texto e imágenes. No obstante, viendo lo fuerte que ha apostado Microsoft por su nuevo buscador, ¿quién sabe? Quizá no tardemos demasiado tiempo en ver que esta función también se ha integrado de algún modo.