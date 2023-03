¿Has comprado una Steam Deck recientemente?

Como ya te contamos hace unos días, Valve está celebrando por primera vez unas rebajas de primavera y, para celebrar el primer año de la Steam Deck, por primera vez en la historia de su consola portátil la está ofreciendo con un 10% de descuento sobre su precio normal. Como ya te contamos entonces, desde el inicio de dichas rebajas y hasta el jueves 23 puedes hacerte con una Deck por los siguientes precios:

Modelo de 64 gigabytes: su precio baja de 419,00€ a 377,10 euros . Te estarás ahorrando 41,90 euros.

. Te estarás ahorrando 41,90 euros. Modelo de 256 gigabytes: su precio baja de 549,00€ a 494,10 euros . Te estarás ahorrando 54,90 euros.

. Te estarás ahorrando 54,90 euros. Modelo de 512 gigabytes: su precio baja de 679,00€ a 611,10 euros. Te estarás ahorrando 67,90 euros.

Así, como puedes ver, lo que te ahorras en la consola podrás invertirlo en hacerte con algún nuevo título para tu colección, algo para lo que estas rebajas también son el momento indicado. Sin duda, Valve ha sabido jugar bastante bien la baza del primer año de la Steam Deck que, recordemos, fue anunciada en julio de 2021 y que inicialmente empezaría a entregarse a finales de ese mismo año, pero que finalmente vio retrasada dicha fecha hasta marzo de 2022.

Al principio la entrega de las consolas tenía un plazo de meses desde su fecha de compra, pero en julio del año pasado se produjo un importante recorte en los plazos y, finalmente, en octubre del año pasado se acabaron las esperas, puesto que Valve empezó a entregarlas en un plazo de semanas, frente a los meses que había que esperar anteriormente. Desde entonces, y aunque la compañía se reserva la posibilidad de hacer crecer los plazos de entrega si se producen picos de demanda, hacerse con una Steam Deck es algo bastante rápido.

Las rebajas empezaron el miércoles pasado, lo que seguramente dejó con el gesto un poco torcido a todas aquellas personas que acabaran de comprarla pocos días antes, pues se perdieron la oferta por cuestión de días, o puede incluso que tan solo de horas. Es lo que tienen las rebajas, claro, que llegan cuando llegan, en ocasiones sin aviso previo. Sin embargo, parece que han sido bastantes los usuarios molestos por ello y, sorprendentemente, Valve ha decidido ceder ante sus presiones.

En las últimas horas se han publicado algunos mensajes en Reddit, como éste, de usuarios que han comprado una Steam Deck poco antes de las rebajas de primavera, se han quejado a Valve y han obtenido crédito para la tienda. Según las fuentes, la cantidad ofrecía varía, aunque en la mayoría de los casos son importes cercanos a ese 10% de descuento en el precio de las consolas.

Personalmente, albergo sentimientos encontrados ante esta situación. Es cierto que comprar algo y que pocos días o pocas horas después se rebaje su precio es, sin duda, un fastidio, y no negaré que en esos casos me habría gustado obtener algún tipo de compensación como la proporcionada por Valve a estas personas. Sin embargo, ¿es realmente justo? Creo que no. La temporalidad, y en muchos casos la sorpresa, va impresa en el ADN de rebajas y ofertas especiales. Esto sienta un extraño precedente que dudo que vaya a tener continuidad en el futuro, pero lo cierto es que nunca se sabe.