Samsung se plantea usar Bing como buscador por defecto en sus móviles

Microsoft se está esforzando por llevar a Bing al siguiente nivel a través del uso de la inteligencia artificial, lo que ha despertado el interés de Samsung por usarlo como buscador predeterminado en sus móviles en lugar de Google. Como es obvio, al gigante de Mountain View no le han gustado nada las nuevas intenciones del gigante surcoreano, pero este último posiblemente tenga una razón de peso más allá del uso de la inteligencia artificial.

Al parecer y según han recogido en The New York Times, Samsung expuso a Google el mes pasado y de manera privada sus intenciones de emplear Bing como buscador por defecto en sus teléfonos. La corporación originaria de Corea del Sur ha expuesto como principal motivo la falta de alguna implementación de inteligencia artificial en el buscador de Google.

Las intenciones de Samsung, como no podía ser de otra forma, no han gustado nada a Google, ya que el establecimiento de Bing por defecto le supondría una pérdida de ingresos importante y podría incentivar a Apple a intentar un movimiento similar. Aquí no habría que descartar a otros OEM de los que preinstalan Android bajo las condiciones del gigante de Mountain View.

Debido a que el buscador de Google no implementa por ahora inteligencia artificial y las intenciones de Samsung de pasarse a Bing, la corporación responsable de Android ha metido el turbo para tener algo como mínimo muy avanzado para el Google I/O 2023, la próxima edición de su conocida conferencia para desarrolladores que suele ser empleada como plataforma para anunciar sus próximos movimientos tecnológicos.

La abrupta irrupción de la inteligencia artificial mediante ChatGPT parece haber pillado a Google a contrapié, por lo que la compañía ha puesto en marcha algo conocido como Proyecto Magi con el fin de dar una respuesta. El buscador sigue siendo una de las piedras angulares del modelo de negocio de Google, más viendo que solo en Android e iOS le genera más de 20.000 millones de dólares en ingresos al año, a pesar de que ha tenido que pasar por caja para no perder a Apple.

Otros proyectos emprendidos por Google son GIFI, que está orientado a la generación de imágenes con Google Images; Tivoli Tutor, con el que se pretende crear un marco que ayude a los usuarios a aprender idiomas con el apoyo de la inteligencia artificial; además de Searchalong, una extensión para Chrome que permitiría a los usuarios realizar preguntas a un chatbot mientras navegan por Internet. Por otro lado está Bard, que se supone compite con ChatGPT, pero por ahora va por detrás de este.

Aparte de todo lo relacionado con la inteligencia artificial, otra cosa que posiblemente esté buscando Samsung sea reducir la dependencia de algunos socios. A nivel de hardware hemos visto que ha renovado su alianza con AMD para relanzar sus procesadores Exynos al máximo nivel, cosa que solo tiene sentido si la intención es reducir su dependencia de Qualcomm, la cual ha aumentado después de ver a diversas generaciones de SoC Exynos por debajo a nivel cualitativo.

A pesar de que Android es un sistema mucho más abierto que iOS, no es menos cierto que Google ejerce un fuerte dominio sobre sus OEM, que se ven obligados a preinstalar sus servicios por contrato. Veremos si este último factor no termina haciendo que Samsung se supere a sí misma, y no en el buen sentido, en términos de almacenamiento de datos.