Acusan a Sony de lisiar la libre competencia y piden que revele sus acuerdos de juegos exclusivos

El karma está pasando a «cobrar» deudas pendientes a Sony, y lo está haciendo de una manera que podría dejar a la compañía nipona en evidencia porque, como vais a leer a continuación, las acusaciones que se han planteado contra ella son bastante graves.

El senador Kevin Cramer ha enviado un escrito a Sony donde alude a su comportamiento contrario a la libre competencia, y en la que le pide información sobre los acuerdos que tiene suscrita la compañía, tanto a nivel de empresas y de estudios como de juegos exclusivos. Para que no tengáis dudas, esta es la información que el senador ha pedido al CEO de Sony, Kenichiro Yoshida:

Todos los acuerdos suscritos que otorgan a Sony un derecho exclusivo para distribuir un juego de terceros.

Todos los acuerdos entre Sony y editores externos que les impiden lanzar sus juegos en otros sistemas, como las consolas de Nintendo y Microsoft, y también PC y otras plataformas de videojuegos.

Todos los documentos internos de la empresa «que describen el fundamento estratégico» de la decisión de Sony de adquirir Bungie que, como recordarán nuestros lectores, fue la adquisición más reciente de la firma japonesa.

Toda la correspondencia con el gobierno de EE. UU. o las agencias reguladoras relacionadas con la competencia de videojuegos.

La verdad es que no me sorprende este movimiento. Jim Ryan se estaba pasando de frenada con sus movimientos, y con sus argumentos cargados de victimismo e hipocresía para intentar bloquear la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Parece que no era consciente de que estaba sacudiendo un avispero, y tampoco se estaba dando cuenta de que a Sony también podrían pedirle muchas explicaciones por su comportamiento y por sus acciones de los últimos años.

Esta carta no es la única en la que uno o varios miembros del Congreso de Estados Unidos acusan formalmente a Sony de un comportamiento contrario a la libre competencia. Sin ir más lejos, el mes pasado se confirmaron dos cartas más con esa misma postura, una de cuatro miembros del Partido Republicano y otra firmada por seis miembros del Partido Demócrata.

Al final, Sony podría verse en una situación comprometida por las últimas exclusivas que ha suscrito la compañía con Square Enix, y que afectan a las sagas Final Fantasy, y con Capcom, ya que Street Fighter V no se lanzó en Xbox One y fue exclusivo de PS4 y PC.

Está claro que los representantes de Estados Unidos van a defender los intereses de su país y de sus empresas, es lo que haría cualquier órgano representativo de un Estado democrático con un poco de sentido común, pero en este caso no estamos ante un simple caso de patriotismo, sino ante un asunto que trae cola porque, como hemos visto en artículos anteriores, Sony ha adoptado una actitud más que cuestionable y ha llegado a mentir deliberadamente para mostrarse como parte débil en un mercado que domina desde hace cuatro generaciones.