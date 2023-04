DLSS 3 llega a Returnal y otros títulos

El avance de DLSS, ya sea en su segunda o en su tercera iteración mayor, es imparable. Cuando NVIDIA presentó DLSS 3 junto con la generación GeForce RTX 40, el pasado mes de septiembre, se produjeron temores infundados sobre si la compañía dejaría de lado DLSS 2, compatible con las tres generación de de GeForce RTX (20, 30 y 40) para concentrar todos sus esfuerzos exclusivamente en DLSS 3 que, como ya sabes, solo es compatible con la generación más reciente. Sin embargo, y por la vía de los hechos, la compañía ha dejado bien claro que, muy al contrario, DLSS 2 sigue siendo una tecnología muy importante y plenamente vigente.

El ejemplo más reciente de ello, hasta ahora, lo vimos la semana pasada, cuando el soporte de DLSS alcanzó los 290 juegos (si lo deseas puedes consultar la lista completa en este enlace), en una progresión que suma todo tipo de juegos, haciendo que las opciones para los usuarios de tarjetas gráficas GeForce RTX, ya sean de escritorio o portátiles, vean crecer sus opciones para aprovechar mucho más el potencial de las mismas a la hora de jugar. Además, desde hace ya bastante tiempo, nos hemos acostumbrado a ver cómo este soporte llega a tiempo para el lanzamiento de algunos de los títulos más esperados, para que podemos disfrutarlos en las mejores condiciones desde el primer momento.

Cuando Returnal llegó al mercado, el pasado mes de febrero, lo hizo con soporte de DLSS 2 y trazado de rayos. Recordemos que se trata de un título con unos requisitos técnicos bastante elevados, por lo que la posibilidad de contar con esta tecnología desde el primer día marcó, sin duda, una gran diferencia, al permitir jugarlo en condiciones mucho mejores en los sistemas más modestos. Y la buena noticia es que, desde hoy mismo, Returnal también cuenta con soporte de DLSS 3. Como puedes comprobar en la tabla inferior, con todos los modelos de RTX 40 y los ajustes gráficos al máximo, el incremento en el rendimiento es superior a 2x:

Así, como puedes comprobar, contar con una RTX 4070 y activar DLSS 3 nos permitirá jugar a Eternal, con una resolución 3.840 x 2.160 puntos, con trazado de rayos activo y los ajustes gráficos al máximo, con una media de prácticamente 100 frames por segundo, frente a los 40,4 que obtendríamos con DLSS 3 desactivado. Y si nos fijamos en lo datos para una RTX 4090 el salto es aún más espectacular, pues pasamos de 83,9 hasta 188,6, es decir, sumamos más de cien frames por segundo.

Pero Returnal no es el único juego que obtiene soporte DLSS esta semana. Entre los últimos títulos que han incorporado DLSS 2, destacan Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6, GUN JAM y STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN, además del anuncio de que The Lord of the Rings: Gollum, que podrá jugarse a partir del próximo 25 de mayo, contará con soporte DLSS 2 y DLSS 3 y podrán disfrutar del trazado de rayos desde el primer día.

