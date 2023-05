Apple Music Live inicia su segunda temporada con Ed Sheeran

Ya ha pasado un año desde el anuncio de Apple Music Live, una serie de conciertos exclusivos de la plataforma y que pueden ser vistos en directo durante su celebración, y que además posteriormente son subidos a la plataforma para que sus usuarios puedan escucharlos siempre que lo deseen. Esta es, sin duda, una excelente manera de mejorar la imagen de un servicio que ya es valorado muy positivamente por muchos de sus usuarios, y de atraer además a los seguidores de los artistas que dan dichos conciertos.

Aquella primera temporada se inició con un concierto de Harry Styles, y posteriormente se emitieron actuaciones de primeros nombres como Billie Eilish, Alicia Keys, Wizkid, Lil Durk y más. Las grabaciones de muchos de esos conciertos se pueden encontrar, además, en formato de audio espacial, y los conciertos se complementan con entrevistas exclusivas a los artistas. Para los amantes del sonido de la música en directo, aunque esto no es lo mismo que acudir físicamente a un concierto, sí que supone un gran punto de valor añadido para Apple Music.

Ya lo dije en aquel momento, y lo repito ahora: mientras que Spotify parece haber puesto el foco en los podcasts (lo que me parece totalmente legítimo, por supuesto), Apple Music concentra la gran mayoría de sus novedades en lo referido a la música, lo que permite a la plataforma de los de Cupertino destacar cada vez más en este sentido. El último ejemplo de ello lo encontramos, ya lo imaginarás, en Apple Music Classical, la esperada app dedicada en exclusiva a la clásica, y que llega en cumplimiento de la promesa dada por Apple tras la adquisición de Primephonic.

Así, tras una primera temporada realmente exitosa, el servicio retoma los conciertos con la segunda temporada de Apple Music Live, que debutará con un concierto de Ed Sheeran. El concierto tendrá lugar en el teatro Eventim Apollo, en Londres, se celebrará el próximo miércoles 10 de mayo a las 11 A.M. (PT), ocho de la tarde en la España Peninsular, y será emitido a través de Apple Music y, por primera vez, también de Apple TV+. La grabaciones de los conciertos estarán disponibles en ambas plataformas dos horas después del inicio del concierto.

Para el debut de la segunda temporada de Apple Music Live, Ed Sheeran interpretará, por primera vez en directo, las canciones que componen su nuevo disco, – (pronunciado «subtract»), en una actuación de perfil intimista, muy en la línea del nuevo disco, y en la que contará con una banda de doce músicos que incluye a Aaron Dessner, de los excepcionales The National (si no los conoces, te recomiendo muy encarecidamente su versión en directo de Mansion on the Hill, de Bruce Springsteen, es hipnótica). En este enlace puedes encontrar más información y contenido relacionado en Apple Music.