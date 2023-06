La secuela de Cyberpunk 2077 entrará en desarrollo en 2024

Tuvo un mal comienzo, sobre todo por los problemas que presentaba su versión para consolas de la vieja generación, pero al final Cyberpunk 2077 ha sido todo un éxito, y su secuela está totalmente confirmada por CD Projekt RED. El estudio polaco ha dicho que la fase inicial de desarrollo dará comienzo en 2024, y que esta nueva entrega «desatará todo el potencial del universo Cyberpunk».

Según CD Projekt RED, si todo va según lo previsto, la fase inicial de I+D que será clave para poder comenzar a desarrollar la secuela de Cyberpunk 2077 tendrá lugar a principios de 2024, aunque advierten de que podrían producirse pequeños retrasos. Si todo va bien, es probable que el lanzamiento de este juego se produzca en la fase final del ciclo de vida de la generación actual de consolas, es decir, entre 2027 y 2028, aunque esto es meramente orientativo, todavía no hay nada oficial.

Me parece muy interesante el comentario de que esta entrega va a «desatar todo el potencial» del universo que CD Projekt RED creó con Cyberpunk 2077, y es que leyendo entre líneas podemos sacar mucha información. Por un lado está más que claro que la entrega original se vio lastrada por la versión para las consolas de la vieja generación.

Sí, me refiero a Xbox One y PS4, y es que al final las limitaciones que impusieron estas consolas a nivel de hardware afectaron considerablemente al desarrollo de Cyberpunk 2077. No me voy a extender sobre este tema porque ya lo tocamos en su momento en este artículo, donde vimos que el problema no estaba únicamente en la optimización, sino en intentar llevar un juego tan exigente como este a dos consolas que tenían un hardware que quedaba muy por debajo de los requisitos mínimos.

Con la secuela de Cyberpunk 2077 ya no tendremos ese problema, a eso es a lo que se refiere CD Projekt RED. Este título será desarrollado sobre la base de las consolas de la generación actual, y viendo la fecha de lanzamiento que tendrá es probable también esté optimizado para aprovechar el potencial de PS5 Pro y de Xbox Series X Next.

Podemos esperar, por tanto, mejoras notables a nivel técnico frente a la versión anterior, y estoy seguro de que NVIDIA y CD Projekt RED volverán a trabajar juntos para introducir trazado de rayos avanzado, así como optimizaciones y tecnologías que permitan mejorar el rendimiento, como ocurre con la versión actual, que soporta DLSS 2 y DLSS 3.

Esta secuela será desarrollada por los estudios de CD Projekt situados en Boston y Vancouver, y tendremos que esperar unos años hasta que veamos las primeras imágenes con escenas de juego real. Con todo, creo que la primera expansión de Cyberpunk 2077 nos permitirá hacernos una idea de lo que podemos esperar, ya que este DLC será exclusivo de PS5, Xbox Series X-S y PC.