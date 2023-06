No, ChatGPT no genera claves de activación de Windows 10/11

Una de las principales críticas a los sistemas de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, Bing, Bard y demás, es que pueden ser utilizados para crear noticias falsas. Y es que sí, es cierto que debido a las alucinaciones, y especialmente en los servicios que no indican sus fuentes, nos encontramos de manera frecuente con respuestas que los chatbots presentan como auténticas, pero que en realidad son el fruto de su imaginación y un problema recurrente de este tipo de IAs.

Ahora bien, de un tiempo a esta parte se viene sucediendo otra variante de noticias falsas relacionadas con la inteligencia artificial, y lo más curioso es que el origen de las mismas no se encuentra en los algoritmos generativos, sino en la búsqueda del titular llamativo (aunque no sea cierto), y no están firmadas por ChatGPT ni compañía. Y, claro, podemos entender que generan mucho interés (y por lo tanto muchas visitas), puesto que se ha convertido en algo recurrente, y cada vez con más medios que se suman a esa fiesta.

Dar una noticia importante, cuando te dedicas a esto, es algo que siempre gusta, pero claro, es bastante mejor si la noticia es cierta. Aunque, claro, eso depende de la motivación que te empuje a ello. Y es que si lo que buscas es lograr un gran alcance, entonces lo otro (que sea verdad, verdad a medias o mentira pura y dura) puede pasar a un plano secundario. Y lo siento, pero cada día veo más de eso y menos de precisión informativa. Y ojo, que hablo de una situación de alcance global, no un problema propio de nuestro país.

La última, seguramente ya la habrás visto por ahí, es afirmar que ChatGPT y Bard son capaces de crear claves de activación de Windows 10 y de Windows 11. Esto, sin duda, sería un bombazo, pues supondría una terrible amenaza para Microsoft, que además nos contaría que se han filtrado los sistemas empleados por los de Redmond para crear estas claves únicas. Y, de paso, pondría en serios problemas a OpenAI y Google por permitir que ChatGPT y Bard divulguenuna información tan sensible. Pero, como ya habrás imaginado, esos titulares ocultan un matiz importante.

ChatGPT y Bard no crean claves de activación de Windows 10/11, lo que hacen es facilitar las claves genéricas de dichos sistemas operativos. Unas claves que la propia Microsoft tiene publicadas en esta web. Así, lo que hacen en realidad estos chatbots es dar una información que ya es públicamente accesible desde hace mucho tiempo, con unas claves que solo permiten una activación limitada de Windows. Claro, que explicado así, pues ya no es tan llamativo, ¿no?

Así, quizá convendría sumar al debate sobre la inteligencia artificial y las noticias falsas, este tipo de «noticias», en las que las IA no son las autoras, sino las señaladas.