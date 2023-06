Blizzard sufrió el pasado fin de semana un ataque masivo de denegación de servicio DDoS que puso contra las cuerdas la estabilidad de la plataforma Battle.net. El ataque impactó a varios de sus juegos, especialmente a Diablo IV y sus jugadores que estuvieron muchas horas sin poder jugar. Y no es la primera que (por distintas causas) sucede desde el lanzamiento, por lo que en las últimas horas se han incrementado las peticiones de un Diablo IV fuera de línea para un solo jugador.

La gran mayoría de los jugadores que estamos -menos tiempo del que nos gustaría- batallando en el mundo de Santuario, pensamos que Diablo IV es el mejor título de la saga y más allá, uno de los mejores videojuegos de rol y acción publicados en los últimos años. Ya lo comentó mi compañero Isidro Ros en este especial y aunque tenemos gustos bastante alejados en juegos en este caso estamos de acuerdo.

El juego no es perfecto, obviamente, y la problemática que nos ocupa en esta entrada es la obligatoriedad de jugarlo bajo una conexión a Internet permanente. Sinceramente no creemos que pueda haber marcha atrás, pero ahí va la información y las críticas por el tiempo de inactividad que el domingo dejaron fuera de juego a miles de jugadores durante más de 12 horas.

Y no es la primera vez. Los primeros días tras el lanzamiento hubo varias ocasiones de horas de espera para acceder a los servidores ante la avalancha de jugadores que querían entrar. También ha habido situaciones de latencia excesiva y otros periodos de mantenimiento que aunque se consideran necesarios han impedido la mejor experiencia.

¿Diablo IV fuera de línea?

Personalmente me gustaría, pero no veo posible que el propio diseño del juego lo permita. Diablo IV no es un juego multijugador al uso, pero tras el prólogo podrás acceder a un modo cooperativo muy interesante para jugar con familiares o amigos. Hay que decir que el juego soporta la función Cross-Play en todas las plataformas disponibles.

Pero hay más. La campaña para un solo jugador exige que la parte jugable en la trama principal y los modos de juego centrales se hagan conectados a los servidores de Blizzard. Además, el juego tiene un mundo compartido tipo MMO y zonas especiales dentro de la propia campaña donde hay que combatir con el resto de jugadores en modo PVP. El juego también ofrece a determinadas horas y zonas eventos donde decenas de jugadores luchan juntos contra multitud de demonios en batallas donde disfrutas un montón y que serían imposibles de superar por separado.

Además, simplemente encontrarte en el mundo con otro jugador ofrece suculentas bonificaciones de experiencia y más aún si formas grupos de ellos, por ejemplo de distintas clases para lograr las máximas capacidades. Por no hablar de que la generación de algunas zonas y mazmorras se realiza mediante la conocida en computación como ‘generación de procedimientos’ creando datos mediante algoritmos para poder incluir aleatoriedad.

Queremos decir con todo ello que el propio diseño original del juego necesita obligatoriamente estar conectado a Internet y a los servidores de Blizzard para lograr la experiencia que pretende ofrecer y un Diablo IV fuera de línea no es posible en las condiciones actuales. El mantenimiento y mejora de un juego como este es obligatorio y las actualizaciones necesarias aunque impacten en algunos momentos en la capacidad de jugar. Y por otro lado nadie está libre de ataques informáticos tan perniciosos como los de denegación de servicio que pueden tumbar los grupos de servidores mejor preparados.

Otra cosa es que exijamos más de Blizzard. Hay que observar las críticas y mejorar. No puede olvidarse que el juego cuesta un pastón, 70 euros mínimo de la versión base y no pocos usuarios dicen que con la millonada que está ganando la productora debería ofrecer un servicio perfecto y no estar 12 horas sin poder jugar. Aún entendiendo las dificultades técnicas es difícil rebatir ese argumento.

¿Qué opinas tú? ¿Estás jugando a Diablo IV? ¿Consideras un mal menor los problemas de conexión y latencia que a veces aparecen por disfrutar de un diseño del juego que busca la cooperación incluso en el modo de un solo jugador?